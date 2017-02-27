Moneta написав:Загалом же з початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку валюти на 3,977 млрд доларів та продав на 2,944 млрд доларів. З початку року чиста купівля валюти НБУ склала 1,033 млрд доларів.
Как я и говорил, с $4 млрд Газпрома (3 млрд суд+1 млрд транзит) - НБУ выкупил лишь 1 млрд. Остальное по договорнякам, игрой в четыре руки было отдано нерезам.
Правила игры: Нафтогаз сцеживали понемногу, сегодня выкупает НБУ, завтра Сити, послезавтра НБУ, и т.д. но как только какой-нибудь шухер НБУ проводит "интервенции" и продает все что выкупал типа в резервы, а нерезы тарятся в тройном объеме.
Помимо этого в правилах игры появилось Нафтогаз платит в бюджет, чего ранее не наблюдалось. Вот и Газпрому пришлось, поэтому цены на газ там для населения растут, а у нас падают на 2 копейки Маленькая, но радость ))) Кстати Приват тоже в бюджет платил, а у Сбербанка не получилось, бывает...
Ну Приват в учет не берем. Государство ему платит по овгз, а он назад возвращает налог на прибыль. Если б не овгз он и дальше был бы убыточен, ведь бенины кредиты так и не обслуживаются. И да, если б не деньги Газпрома, то у Нафтогаза бы прибыли не было.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
jump написав:У Києві під час обміну валют трапився напад: бандити забрали 800 тис.
У Шевченківському районі Києва невідомий вирвав у киянина рюкзак із великою сумою. З'ясувалося, що 34-річний чоловік вирішив обміняти 30 тисяч доларів (понад 800 тис. грн). Однак не захотів це зробити, наприклад, у відділенні банку, а знайшов "прийнятний варіант" на сайті finans.ua. https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/ ... -napad.htm
поторопился...
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
Moneta написав:Загалом же з початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку валюти на 3,977 млрд доларів та продав на 2,944 млрд доларів. З початку року чиста купівля валюти НБУ склала 1,033 млрд доларів.
Как я и говорил, с $4 млрд Газпрома (3 млрд суд+1 млрд транзит) - НБУ выкупил лишь 1 млрд. Остальное по договорнякам, игрой в четыре руки было отдано нерезам.
Правила игры: Нафтогаз сцеживали понемногу, сегодня выкупает НБУ, завтра Сити, послезавтра НБУ, и т.д. но как только какой-нибудь шухер НБУ проводит "интервенции" и продает все что выкупал типа в резервы, а нерезы тарятся в тройном объеме.
Помимо этого в правилах игры появилось Нафтогаз платит в бюджет, чего ранее не наблюдалось. Вот и Газпрому пришлось, поэтому цены на газ там для населения растут, а у нас падают на 2 копейки Маленькая, но радость ))) Кстати Приват тоже в бюджет платил, а у Сбербанка не получилось, бывает...
Ну Приват в учет не берем. Государство ему платит по овгз, а он назад возвращает налог на прибыль. Если б не овгз он и дальше был бы убыточен, ведь бенины кредиты так и не обслуживаются. И да, если б не деньги Газпрома, то у Нафтогаза бы прибыли не было.
Понимаю, проигрыш в суде, а ещё за май 2020 прибыль всего банковского сектора РФ оставила 0,5 млрд руб, то получается, что без учета Сбербанка банковская система получила убыток. Надо ещё Ощадбанк и Укргаз не брать во внимание. Вообще что-то положительное в Украине ни в коем случае во внимание не берём )))
Верховный суд Великобритании сообщил, что решение по делу о долге Украины перед Россией будет оглашено не ранее сентября 2020 года.
В полученном ТАСС сообщении суда говорится, что решение будет принято и оглашено не раньше начала осени, как как в конце июля учреждение уходит на каникулы.
Точная дата пока не определена, — заключил представитель суда.
Россия приобрела на $3 млрд украинские евробонды в 2013 году, когда президентом Украины был Виктор Янукович. На это пошли средства из Фонда национального благосостояния. Киев должен был погасить обязательства по бондам в конце 2015 года, однако после прихода новой власти отказался возвращать долг. К настоящему времени с учётом процентов долг вырос до $4,5 млрд.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
flyman написав:якщо із шафи дістають пронафталінений індекс Бігмака, то в кого пам"ять не така коротка як в акваріумних рибок починають переживати за ПА30
Кстати, да. Дедушка Стельмах полюблял этот аргумент в 2008-м приводить. Еще сильный сигнал к покупке доллара - это "кто купит па12 (любой текущий курс), пожалеет об этом" Но последний перл еще никто не успеть забыть, а вот с индексом Биг-Мака не так все однозначно))
Moneta написав:Верховный суд Великобритании сообщил, что решение по делу о долге Украины перед Россией будет оглашено не ранее сентября 2020 года.
Надеюсь, Верховный суд Великобритании примет во внимание тот факт, что если решение будет вынесено в пользу РФ, то на эти 4,5 млрд увеличивать помощь Украине придется именно коллективному Западу (а больше некому)...
Moneta написав:Верховный суд Великобритании сообщил, что решение по делу о долге Украины перед Россией будет оглашено не ранее сентября 2020 года.
Надеюсь, Верховный суд Великобритании примет во внимание тот факт, что если решение будет вынесено в пользу РФ, то на эти 4,5 млрд увеличивать помощь Украине придется именно коллективному Западу (а больше некому)...
А налоговую нагрузку увеличат по факту для граждан Украины (а больше некому)...
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Moneta написав:Верховный суд Великобритании сообщил, что решение по делу о долге Украины перед Россией будет оглашено не ранее сентября 2020 года.
Надеюсь, Верховный суд Великобритании примет во внимание тот факт, что если решение будет вынесено в пользу РФ, то на эти 4,5 млрд увеличивать помощь Украине придется именно коллективному Западу (а больше некому)...
А налоговую нагрузку увеличат по факту для граждан Украины (а больше некому)...
Это правда (( Внешняя помощь в 90% случаев возвратная, причем с процентами. Поэтому внутри исповедуется политика "меньше кормить и больше доить". Последние 6 лет, кстати, доили преимущественно тарифами, а не налогами. Интересно, в какую сторону будут смотреть на ближайшее будущее