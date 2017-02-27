RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5979598059815982>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 122
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
33
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
12
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
44%
54
Ніяких змін не очікую
19%
23
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 22:15

  stm написав:
  Moneta написав:Загалом же з початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку валюти на 3,977 млрд доларів та продав на 2,944 млрд доларів. З початку року чиста купівля валюти НБУ склала 1,033 млрд доларів.

Как я и говорил, с $4 млрд Газпрома (3 млрд суд+1 млрд транзит) - НБУ выкупил лишь 1 млрд. Остальное по договорнякам, игрой в четыре руки было отдано нерезам.

Правила игры: Нафтогаз сцеживали понемногу, сегодня выкупает НБУ, завтра Сити, послезавтра НБУ, и т.д. но как только какой-нибудь шухер НБУ проводит "интервенции" и продает все что выкупал типа в резервы, а нерезы тарятся в тройном объеме. :wink:

Помимо этого в правилах игры появилось Нафтогаз платит в бюджет, чего ранее не наблюдалось. Вот и Газпрому пришлось, поэтому цены на газ там для населения растут, а у нас падают на 2 копейки ;) Маленькая, но радость )))
Кстати Приват тоже в бюджет платил, а у Сбербанка не получилось, бывает...


Ну Приват в учет не берем. Государство ему платит по овгз, а он назад возвращает налог на прибыль. Если б не овгз он и дальше был бы убыточен, ведь бенины кредиты так и не обслуживаются. И да, если б не деньги Газпрома, то у Нафтогаза бы прибыли не было.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2629
З нами з: 26.06.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 1054 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 22:27

  Moneta написав:Ну Приват в учет не берем. Государство ему платит по овгз, а он назад возвращает налог на прибыль

Я так понимаю, приват платит не налог, а саму эту прибыль в виде дивидендов (единственному акционеру)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11996
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7000 раз.
Подякували: 3173 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:22

  jump написав:У Києві під час обміну валют трапився напад: бандити забрали 800 тис.

У Шевченківському районі Києва невідомий вирвав у киянина рюкзак із великою сумою.
З'ясувалося, що 34-річний чоловік вирішив обміняти 30 тисяч доларів (понад 800 тис. грн). Однак не захотів це зробити, наприклад, у відділенні банку, а знайшов "прийнятний варіант" на сайті finans.ua.
https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/ ... -napad.htm

поторопился... :mrgreen:
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2457
З нами з: 04.06.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:28

  Moneta написав:
  stm написав:
  Moneta написав:Загалом же з початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку валюти на 3,977 млрд доларів та продав на 2,944 млрд доларів. З початку року чиста купівля валюти НБУ склала 1,033 млрд доларів.

Как я и говорил, с $4 млрд Газпрома (3 млрд суд+1 млрд транзит) - НБУ выкупил лишь 1 млрд. Остальное по договорнякам, игрой в четыре руки было отдано нерезам.

Правила игры: Нафтогаз сцеживали понемногу, сегодня выкупает НБУ, завтра Сити, послезавтра НБУ, и т.д. но как только какой-нибудь шухер НБУ проводит "интервенции" и продает все что выкупал типа в резервы, а нерезы тарятся в тройном объеме. :wink:

Помимо этого в правилах игры появилось Нафтогаз платит в бюджет, чего ранее не наблюдалось. Вот и Газпрому пришлось, поэтому цены на газ там для населения растут, а у нас падают на 2 копейки ;) Маленькая, но радость )))
Кстати Приват тоже в бюджет платил, а у Сбербанка не получилось, бывает...


Ну Приват в учет не берем. Государство ему платит по овгз, а он назад возвращает налог на прибыль. Если б не овгз он и дальше был бы убыточен, ведь бенины кредиты так и не обслуживаются. И да, если б не деньги Газпрома, то у Нафтогаза бы прибыли не было.

Понимаю, проигрыш в суде, а ещё за май 2020 прибыль всего банковского сектора РФ оставила 0,5 млрд руб, то получается, что без учета Сбербанка банковская система получила убыток.
Надо ещё Ощадбанк и Укргаз не брать во внимание. Вообще что-то положительное в Украине ни в коем случае во внимание не берём )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2442
З нами з: 04.03.15
Подякував: 65 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:35

  Вкладчик1234 написав:
  Moneta написав:Ну Приват в учет не берем. Государство ему платит по овгз, а он назад возвращает налог на прибыль

Я так понимаю, приват платит не налог, а саму эту прибыль в виде дивидендов (единственному акционеру)


Тогда вовсе перемога на ровном месте. :D
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2629
З нами з: 26.06.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 1054 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:36

Верховный суд Великобритании сообщил, что решение по делу о долге Украины перед Россией будет оглашено не ранее сентября 2020 года.

В полученном ТАСС сообщении суда говорится, что решение будет принято и оглашено не раньше начала осени, как как в конце июля учреждение уходит на каникулы.

Точная дата пока не определена, — заключил представитель суда.

Россия приобрела на $3 млрд украинские евробонды в 2013 году, когда президентом Украины был Виктор Янукович. На это пошли средства из Фонда национального благосостояния. Киев должен был погасить обязательства по бондам в конце 2015 года, однако после прихода новой власти отказался возвращать долг. К настоящему времени с учётом процентов долг вырос до $4,5 млрд.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2629
З нами з: 26.06.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 1054 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:36

  flyman написав:якщо із шафи дістають пронафталінений індекс Бігмака, то в кого пам"ять не така коротка як в акваріумних рибок починають переживати за ПА30


Кстати, да. Дедушка Стельмах полюблял этот аргумент в 2008-м приводить. Еще сильный сигнал к покупке доллара - это "кто купит па12 (любой текущий курс), пожалеет об этом" :mrgreen: Но последний перл еще никто не успеть забыть, а вот с индексом Биг-Мака не так все однозначно))
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6684
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1151 раз.
Подякували: 2626 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:42

  Moneta написав:Верховный суд Великобритании сообщил, что решение по делу о долге Украины перед Россией будет оглашено не ранее сентября 2020 года.


Надеюсь, Верховный суд Великобритании примет во внимание тот факт, что если решение будет вынесено в пользу РФ, то на эти 4,5 млрд увеличивать помощь Украине придется именно коллективному Западу (а больше некому)...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6684
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1151 раз.
Подякували: 2626 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:57

  zРадио написав:
  Moneta написав:Верховный суд Великобритании сообщил, что решение по делу о долге Украины перед Россией будет оглашено не ранее сентября 2020 года.


Надеюсь, Верховный суд Великобритании примет во внимание тот факт, что если решение будет вынесено в пользу РФ, то на эти 4,5 млрд увеличивать помощь Украине придется именно коллективному Западу (а больше некому)...

А налоговую нагрузку увеличат по факту для граждан Украины (а больше некому)...
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9932
З нами з: 03.11.08
Подякував: 762 раз.
Подякували: 2171 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 00:27

  ruvex написав:
  zРадио написав:
  Moneta написав:Верховный суд Великобритании сообщил, что решение по делу о долге Украины перед Россией будет оглашено не ранее сентября 2020 года.


Надеюсь, Верховный суд Великобритании примет во внимание тот факт, что если решение будет вынесено в пользу РФ, то на эти 4,5 млрд увеличивать помощь Украине придется именно коллективному Западу (а больше некому)...

А налоговую нагрузку увеличат по факту для граждан Украины (а больше некому)...


Это правда (( Внешняя помощь в 90% случаев возвратная, причем с процентами. Поэтому внутри исповедуется политика "меньше кормить и больше доить". Последние 6 лет, кстати, доили преимущественно тарифами, а не налогами. Интересно, в какую сторону будут смотреть на ближайшее будущее
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6684
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1151 раз.
Подякували: 2626 раз.
 
Профіль
4
5
3
  #<1 ... 5979598059815982>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], safonovstanislav і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 705, 706, 707
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7060 1594200
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лип, 2020 22:13
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1947, 1948, 1949
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19481 2402938
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лип, 2020 23:07
airmax78
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
495 104631
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 15:52
upravdom

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19760)
19.07.2020 01:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.