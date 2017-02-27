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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5979598059815982

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 124
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
33
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
12
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
44%
54
Ніяких змін не очікую
20%
25
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 01:13

  zРадио написав:Внешняя помощь в 90% случаев возвратная, причем с процентами. Поэтому внутри исповедуется политика "меньше кормить и больше доить". Последние 6 лет, кстати, доили преимущественно тарифами, а не налогами. Интересно, в какую сторону будут смотреть на ближайшее будущее

На денежные доходы физлиц давит не только бремя прямых налогов, но и косвенных входящих в состав цен и услуг.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 07:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Интересно, в какую сторону будут смотреть на ближайшее будущее
если налогами и тарифами задушить не получится, засунут руку в сбережения, продавят депозитные ставки до 6% в гривне и 2% в валюте - получат за бесплатно деньги населения, а там можно и дефолт объявить, валюту традиционно выдать гривной по официальному курсу (вдвое ниже рыночного).
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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