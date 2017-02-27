На денежные доходы физлиц давит не только бремя прямых налогов, но и косвенных входящих в состав цен и услуг.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 лип, 2020 01:13
На денежные доходы физлиц давит не только бремя прямых налогов, но и косвенных входящих в состав цен и услуг.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 07:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
если налогами и тарифами задушить не получится, засунут руку в сбережения, продавят депозитные ставки до 6% в гривне и 2% в валюте - получат за бесплатно деньги населения, а там можно и дефолт объявить, валюту традиционно выдать гривной по официальному курсу (вдвое ниже рыночного).
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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