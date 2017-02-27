На денежные доходы физлиц давит не только бремя прямых налогов, но и косвенных входящих в состав цен и услуг.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 лип, 2020 01:13
На денежные доходы физлиц давит не только бремя прямых налогов, но и косвенных входящих в состав цен и услуг.
Black Jack - White Business
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Додано: Нед 19 лип, 2020 07:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
если налогами и тарифами задушить не получится, засунут руку в сбережения, продавят депозитные ставки до 6% в гривне и 2% в валюте - получат за бесплатно деньги населения, а там можно и дефолт объявить, валюту традиционно выдать гривной по официальному курсу (вдвое ниже рыночного).
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
Додано: Нед 19 лип, 2020 10:13
Если конфискуют вклады, то по логике вещей, процент перед этим, наоборот, должны поднять, чтоб все понеслись.
Додано: Нед 19 лип, 2020 10:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
так по валюті уже як пару місяців сльози, мало де більше 2..3%
по гривні є ще пару точок 12-13%, але це не надовго
он на наступному тижні буде новий перегляд обліковки, впендюрять п'ятьорочку і все далі повалиться
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 19 лип, 2020 11:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На цьому тижні маємо розвернутись, або...
Або я чогось не розумію
Вже сам почав сумніватись, чи цього літа спустимось нижче 27, але що восени буде нижче цієї цифри - тут і до бабки не ходи!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 19 лип, 2020 11:23
збережеться шестірочка
що тут не розуміти?! Верховний сказав 30...значить буде 30
Додано: Нед 19 лип, 2020 11:35
Плюс, учитывая, что он двух слов связать не может и непонятно иногда, понимает ли он вообще что-л., закрадывается вопрос - он имел ввиду просто 30 или 30 среднегодовой (29.5), заложенные в бюджете?
Додано: Нед 19 лип, 2020 11:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
перед развалом ссср какая была ставка по деревянным на сберкнижке?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
Додано: Нед 19 лип, 2020 11:43
дел
Востаннє редагувалось Grand Touring в Нед 19 лип, 2020 11:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 19 лип, 2020 11:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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