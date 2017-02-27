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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5980598159825983

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 126
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
33
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
12
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
44%
56
Ніяких змін не очікую
20%
25
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:52

депозити, хоч і під низькі відсотки – це краще, ніж тримати гроші “під матрацом”.

https://news.finance.ua/ua/news/-/47440 ... rayintsyam
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 12:06

За крок до перевороту думок! ©

  vovamuha007 написав:що тут не розуміти?! Верховний сказав 30...значить буде 30

Якщо б було все так просто - то всі були б багаті і щасливі! :D

Виявляється, що я граю проти тренду(проти всіх? )
От думаю, якщо цього тижня курс не розвернеться, то куплю пару соток, щоб підгасити борги за товар, а решту гривню(30-35К)закинути/поповнити депостовпець на листопада під 18,5%!

Ризик - моє друге ім'я :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 12:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Виявляється, що я граю проти тренду(проти всіх? )
От думаю, якщо цього тижня курс не розвернеться, то куплю пару соток, щоб підгасити борги за товар, а решту гривню(30-35К)закинути/поповнити депостовпець на листопада під 18,5%!


Можливо, що в даних умовах, коли не куплявся долар по 24-25, зараз уже і не варто купляти дорожчий, якщо є варіанти на поповнення.
А можливо і варто :?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 12:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:а решту гривню(30-35К)закинути/поповнити депостовпець на листопада під 18,5%!

Ризик - моє друге ім'я

Это как в мультике Чип и Дейл - девиз "Слабоумие и отвага"? )))
foxluck
 
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