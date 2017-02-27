депозити, хоч і під низькі відсотки – це краще, ніж тримати гроші “під матрацом”.
https://news.finance.ua/ua/news/-/47440 ... rayintsyam
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 лип, 2020 11:52
депозити, хоч і під низькі відсотки – це краще, ніж тримати гроші “під матрацом”.
https://news.finance.ua/ua/news/-/47440 ... rayintsyam
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 19 лип, 2020 12:06
За крок до перевороту думок! ©
Якщо б було все так просто - то всі були б багаті і щасливі!
Виявляється, що я граю проти тренду(проти всіх? )
От думаю, якщо цього тижня курс не розвернеться, то куплю пару соток, щоб підгасити борги за товар, а решту гривню(30-35К)закинути/поповнити депостовпець на листопада під 18,5%!
Ризик - моє друге ім'я
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 19 лип, 2020 12:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Можливо, що в даних умовах, коли не куплявся долар по 24-25, зараз уже і не варто купляти дорожчий, якщо є варіанти на поповнення.
А можливо і варто
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 19 лип, 2020 12:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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