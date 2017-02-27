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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5980598159825983

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 126
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
33
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
12
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
44%
56
Ніяких змін не очікую
20%
25
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 12:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Виявляється, що я граю проти тренду(проти всіх? )
От думаю, якщо цього тижня курс не розвернеться, то куплю пару соток, щоб підгасити борги за товар, а решту гривню(30-35К)закинути/поповнити депостовпець на листопада під 18,5%!


Можливо, що в даних умовах, коли не куплявся долар по 24-25, зараз уже і не варто купляти дорожчий, якщо є варіанти на поповнення.
А можливо і варто :?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 12:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:а решту гривню(30-35К)закинути/поповнити депостовпець на листопада під 18,5%!

Ризик - моє друге ім'я

Это как в мультике Чип и Дейл - девиз "Слабоумие и отвага"? )))
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:21

  Долярчик написав:
  vovamuha007 написав:що тут не розуміти?! Верховний сказав 30...значить буде 30

Якщо б було все так просто - то всі були б багаті і щасливі! :D

Виявляється, що я граю проти тренду(проти всіх? )
От думаю, якщо цього тижня курс не розвернеться, то куплю пару соток, щоб підгасити борги за товар, а решту гривню(30-35К)закинути/поповнити депостовпець на листопада під 18,5%!

Ризик - моє друге ім'я :D



тоже мне риск
аж целых 2,5 киевских ЗП

вообще логика хомяка со штуцером $ и с 50-ю абсолютно разные...
кому-то 2 недели поработать чтобы отбить потери, кому-то 2 года.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:31

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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:35

  Moneta написав:тоже мне риск
аж целых 2,5 киевских ЗП

зато вОни :mrgreen:
кто трусы ребятам шьет? ну конечно не пилот (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Є такий "неписаний закон" - як тільки купити долар, так він зразу розвертається.
То, шановне товариство, купіть трохи доларів - розверніть тренд! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:41

  hxbbgaf написав:
  vitaliian написав:
  zРадио написав:Интересно, в какую сторону будут смотреть на ближайшее будущее
если налогами и тарифами задушить не получится, засунут руку в сбережения, продавят депозитные ставки до 6% в гривне и 2% в валюте - получат за бесплатно деньги населения, а там можно и дефолт объявить, валюту традиционно выдать гривной по официальному курсу (вдвое ниже рыночного).

Если конфискуют вклады, то по логике вещей, процент перед этим, наоборот, должны поднять, чтоб все понеслись.


Либо сказать - подавайте нулевую декларацию с занесением в банки или овгз под плинтусовые ставки, а если не подадите, то с вас потом 20% :mrgreen:
Ми зробили їх разом )с( :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:48

  Долярчик написав:Є такий "неписаний закон" - як тільки купити долар, так він зразу розвертається.
То, шановне товариство, купіть трохи доларів - розверніть тренд! :D
этот закон работает только с аленями.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:58

greenozon

Там еще 500 тыс вернувшихся заробитчан. Сейчас, правда, чуть меньше, 443 тыс - как-никак, в ЕС сезонно-полевые работы в разгаре :mrgreen: С осени же тудовые мигранты продолжат возвращаться в Украину.

Еврокомиссия прогнозует пик безработицы не в этом году (как в США, например), а в следующем. Связано это с более консервативным трудовым законодательством - сейчас бизнес только-только потихоньку начинает договариваться с профсоюзами о будущих массовых увольнениях...

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zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 14:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

зато 127 тыс иностранцев освободили квартиры, места в вузах, в ресторанах и в такси. Теперь не так тесно.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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