Можливо, що в даних умовах, коли не куплявся долар по 24-25, зараз уже і не варто купляти дорожчий, якщо є варіанти на поповнення.
А можливо і варто
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 лип, 2020 12:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Можливо, що в даних умовах, коли не куплявся долар по 24-25, зараз уже і не варто купляти дорожчий, якщо є варіанти на поповнення.
А можливо і варто
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 19 лип, 2020 12:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 19 лип, 2020 13:21
тоже мне риск
аж целых 2,5 киевских ЗП
вообще логика хомяка со штуцером $ и с 50-ю абсолютно разные...
кому-то 2 недели поработать чтобы отбить потери, кому-то 2 года.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Нед 19 лип, 2020 13:31
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 19 лип, 2020 13:35
зато вОни
кто трусы ребятам шьет? ну конечно не пилот (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 19 лип, 2020 13:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Є такий "неписаний закон" - як тільки купити долар, так він зразу розвертається.
То, шановне товариство, купіть трохи доларів - розверніть тренд!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 19 лип, 2020 13:41
Либо сказать - подавайте нулевую декларацию с занесением в банки или овгз под плинтусовые ставки, а если не подадите, то с вас потом 20%
Ми зробили їх разом )с(
Додано: Нед 19 лип, 2020 13:48
этот закон работает только с аленями.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
Додано: Нед 19 лип, 2020 13:58
greenozon
Там еще 500 тыс вернувшихся заробитчан. Сейчас, правда, чуть меньше, 443 тыс - как-никак, в ЕС сезонно-полевые работы в разгаре С осени же тудовые мигранты продолжат возвращаться в Украину.
Еврокомиссия прогнозует пик безработицы не в этом году (как в США, например), а в следующем. Связано это с более консервативным трудовым законодательством - сейчас бизнес только-только потихоньку начинает договариваться с профсоюзами о будущих массовых увольнениях...
Додано: Нед 19 лип, 2020 14:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
зато 127 тыс иностранцев освободили квартиры, места в вузах, в ресторанах и в такси. Теперь не так тесно.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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