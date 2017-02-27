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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 лип, 2020 14:09
сколько еще он будет постить эти скрины?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 19 лип, 2020 14:34
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 19 лип, 2020 14:37
Додано: Нед 19 лип, 2020 15:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
долярчик всем уже надоели скрины депозитов, ждём скрины договора ипотеки.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
Додано: Нед 19 лип, 2020 15:16
#етапяць! ©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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