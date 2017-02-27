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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5981598259835984

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 126
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
33
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
12
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
44%
56
Ніяких змін не очікую
20%
25
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 14:09

сколько еще он будет постить эти скрины?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 14:34

  Yuri_T написав:сколько еще он будет постить эти скрины?


вечно :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 14:37

  prodigy написав:
  Yuri_T написав:сколько еще он будет постить эти скрины?


вечно :mrgreen:


судячи зі скринів, то до січня 2021 року :)
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 15:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

долярчик всем уже надоели скрины депозитов, ждём скрины договора ипотеки.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 15:16

  vitaliian написав:долярчик всем уже надоели скрины депозитов, ждём скрины договора ипотеки.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#етапяць! © :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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