|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 лип, 2020 14:09
сколько еще он будет постить эти скрины?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 19 лип, 2020 14:34
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 19 лип, 2020 14:37
Додано: Нед 19 лип, 2020 15:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
долярчик всем уже надоели скрины депозитов, ждём скрины договора ипотеки.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
Додано: Нед 19 лип, 2020 15:16
#етапяць! ©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 19 лип, 2020 15:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 19 лип, 2020 15:59
На правах воскресного офтопа
Никогда не выпрашивал плюсики, но тут надо для дела.
Занимательная история о том, как работает с клиентами крупный банк:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5017584#p5017584
Додано: Нед 19 лип, 2020 16:10
еще как-то немного напрягает, что теперь (с недавних пор) счета в наших банках можно открывать дистанционно.
я как бы не против онлайн и дистанции, но у нас это может быть дополнительным способом мошенничества с открытием, например, кредитки на человека по поддельным документам (особенно на начальном этапе, пока система не обкатана) и потом выясняй.
Додано: Нед 19 лип, 2020 16:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Перекину це сюди - може тут Гуру-фінансисти знають відповідь на простеньке запитаннячко
Зрозуміло - "ніхто не хотів помирати!"©
Але чому завжди пересічного хочуть залишити в дурнях?
Чому банк має 100500 різних перестраховок, а пересічний лише має:
- пеню
- пеню з пені
- може втратити роботу
- може захворіти/втратити працездатність
Мдааааааа... думав зимою "на лєгке" зайду в іпотеку і "зроблю всіх", а то бачу треба змінювати стратегію і/або:
1) Далі сидіти на гривнедепо(майже не цікаво з такими ставками)
2) Перевести все в доляр(саме простіше)
3) Вкласти в "новий" бізнес(поки ідей не густо/або, взагалі, нема)
4) Добряче все обдумати і таки влізти в іпотеку
Тож питання до всіх:
А які ще є варіанти?
- акції/форекси/в2в/біткоїни і іншу ВИСОКОРИЗИКОВУ чухню - не пропонувати!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 19 лип, 2020 16:44
1) вам не стыдно платит налоги ?
2) эту тему подымал уже уважаемый zzzzzzz на 20-30 страниц текста . Они сказали что открыть они не могут , вы можете через свой мобильник карту активировать, по другому никак . Они так заявляют
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
|