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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5982598359845985>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 127
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
34
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
12
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
44%
56
Ніяких змін не очікую
20%
25
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 14:09

сколько еще он будет постить эти скрины?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 14:34

  Yuri_T написав:сколько еще он будет постить эти скрины?


вечно :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 14:37

  prodigy написав:
  Yuri_T написав:сколько еще он будет постить эти скрины?


вечно :mrgreen:


судячи зі скринів, то до січня 2021 року :)
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 15:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

долярчик всем уже надоели скрины депозитов, ждём скрины договора ипотеки.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 15:16

  vitaliian написав:долярчик всем уже надоели скрины депозитов, ждём скрины договора ипотеки.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#етапяць! © :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 15:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  qay написав:Плюс, учитывая, что он двух слов связать не может и непонятно иногда, понимает ли он вообще что-л., закрадывается вопрос - он имел ввиду просто 30 или 30 среднегодовой (29.5), заложенные в бюджете?


Там просто "туман в голові".
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 15:59

На правах воскресного офтопа

Никогда не выпрашивал плюсики, но тут надо для дела.
Занимательная история о том, как работает с клиентами крупный банк:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5017584#p5017584
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:10

  Сибарит написав:Никогда не выпрашивал плюсики, но тут надо для дела.
Занимательная история о том, как работает с клиентами крупный банк:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5017584#p5017584


еще как-то немного напрягает, что теперь (с недавних пор) счета в наших банках можно открывать дистанционно. :roll:
https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... at-3893138
я как бы не против онлайн и дистанции, но у нас это может быть дополнительным способом мошенничества с открытием, например, кредитки на человека по поддельным документам (особенно на начальном этапе, пока система не обкатана) и потом выясняй.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Перекину це сюди - може тут Гуру-фінансисти знають відповідь на простеньке запитаннячко :)

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:
  Vlad442 написав:Ипотеку при политической воле можно запустить за 1 день.
Не популистскими мертвороженными программами "доступная ипотека", а созданием механизма, когда банк может выкинуть на мороз семью с детьми при просрочке более 3 месяцев без всяких судов. Потом продать квартиру по рыночной цене. Для этого нужно чтобы у покупателя было железобетонное право собственности, которое невозможно оспорить. Всего один закон "О защите прав кредитора" и деньги потекут. Банк будет страховать начальный взнос. Он всегда сможет без убытков или с минимальными убытками снять кредит с баланса.
Вопрос ставки уже вторичен.

Правильно(про права банка)
Але і ставка має бути ФІКСОВАНОЮ!!!
А не так, що сім'я через 2-3р. має заплатити незрозуміло звідки ще на 20-30% більше!

Якщо місячний платіж, наприклад, 8К, то і через 5 і через 15р - він має бути НЕЗМІННИЙ - тих же 8К грн!!!
Без всяких "круть-верть"(хитропопості банку)

Ставка на несколько процентов выше уровня инфляции. Справедливо.
Никто не знает, что будет с гривной. На месте банка я бы предложил вам гривневый кредит с фиксированной ставкой в 33% чтобы застраховать риски. Вы бы согласились?

Или по другому. Под какой фиксированный процент вы готовы занять мне деньги в гривне на 10 лет.

Зрозуміло - "ніхто не хотів помирати!"©
Але чому завжди пересічного хочуть залишити в дурнях?
Чому банк має 100500 різних перестраховок, а пересічний лише має:
- пеню
- пеню з пені
- може втратити роботу
- може захворіти/втратити працездатність

Мдааааааа... думав зимою "на лєгке" зайду в іпотеку і "зроблю всіх", а то бачу треба змінювати стратегію і/або:
1) Далі сидіти на гривнедепо(майже не цікаво з такими ставками)
2) Перевести все в доляр(саме простіше)
3) Вкласти в "новий" бізнес(поки ідей не густо/або, взагалі, нема)
4) Добряче все обдумати і таки влізти в іпотеку :D

Тож питання до всіх:
А які ще є варіанти?
- акції/форекси/в2в/біткоїни і іншу ВИСОКОРИЗИКОВУ чухню - не пропонувати! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:44

  Сибарит написав:Никогда не выпрашивал плюсики, но тут надо для дела.
Занимательная история о том, как работает с клиентами крупный банк:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5017584#p5017584


1) вам не стыдно платит налоги ? :mrgreen:

2) эту тему подымал уже уважаемый zzzzzzz на 20-30 страниц текста . Они сказали что открыть они не могут , вы можете через свой мобильник карту активировать, по другому никак . Они так заявляют
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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