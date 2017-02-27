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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5982598359845985

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 127
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
34
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
12
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
44%
56
Ніяких змін не очікую
20%
25
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Але чому завжди пересічного хочуть залишити в дурнях?
потому что ресурсов всегда ограниченное количество и чтобы у кого то были виллы, яхты, заводы, пароходы другой должен остаться ни с чем.
  Долярчик написав:1) Далі сидіти на гривнедепо(майже не цікаво з такими ставками)
2) Перевести все в доляр(саме простіше)

3) можно влошиться в евро. % как по доллару но евро может вырасти на 10-40% и вы получите доролнительный доход
4) спекуляции доллар - гривна, покупай на дне и продавай на пике.
5) снимайте квартиры помесячно а сдавайте посуточно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 19 лип, 2020 16:55, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:48

Сибарит

3) ответ там

viewtopic.php?p=4706983#p4706983
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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  #<1 ... 5982598359845985
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