|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 лип, 2020 16:47
Долярчик написав:
Але чому завжди пересічного хочуть залишити в дурнях?
потому что ресурсов всегда ограниченное количество и чтобы у кого то были виллы, яхты, заводы, пароходы другой должен остаться ни с чем.
Долярчик написав:
1) Далі сидіти на гривнедепо(майже не цікаво з такими ставками)
2) Перевести все в доляр(саме простіше)
3) можно влошиться в евро. % как по доллару но евро может вырасти на 10-40% и вы получите доролнительный доход
4) спекуляции доллар - гривна, покупай на дне и продавай на пике.
5) снимайте квартиры помесячно а сдавайте посуточно.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 19 лип, 2020 16:55, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 4258
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 887 раз.
- Подякували: 1207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 лип, 2020 16:48
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Хозяин Судьбы, умножай успех.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3344
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 237 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|7060
|1594568
|
П'ят 17 лип, 2020 22:13
ЛОБ
|
|19481
|2403301
|
|
|495
|104711
|
|