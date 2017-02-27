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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5982598359845985

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 128
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
35
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
12
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
44%
56
Ніяких змін не очікую
20%
25
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Але чому завжди пересічного хочуть залишити в дурнях?
потому что ресурсов всегда ограниченное количество и чтобы у кого то были виллы, яхты, заводы, пароходы кто-то другой должен остаться ни с чем.
  Долярчик написав:1) Далі сидіти на гривнедепо(майже не цікаво з такими ставками)
2) Перевести все в доляр(саме простіше)

3) можно влошиться в евро. % как по доллару но евро может вырасти на 10-40% и вы получите доролнительный доход
4) спекуляции доллар - гривна, покупай на дне и продавай на пике.
5) снимайте квартиры помесячно а сдавайте посуточно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 19 лип, 2020 17:17, всього редагувалось 4 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:48

Сибарит

3) ответ там

viewtopic.php?p=4706983#p4706983
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 17:31

Не менее задиристая проблема!

  Сибарит написав:Никогда не выпрашивал плюсики, но тут надо для дела.
Занимательная история о том, как работает с клиентами крупный банк:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5017584#p5017584



Вітаюсь совсіма!
Просили репост.

я думал такого не бывает.
нужна помощь!
прошу все банки где я обслуживаюсь и где есть друзья подключиться и помочь
#ПриватБанк #Монобанк #Альфабанк #Абанк #Укргазбанк #НБУ
коротко - нужен юрист(ы) для решения проблемы.
Мне нужно не решение конкретно МОЕЙ проблемы, а решение на национальном уровне.
на моём примере.
я понимаю что если уж Я так попал - то наверняка таких пострадавших много!

кратко суть:
один "челове-г" получил кредит онлан в компании "e-groshi", указав меня как поручителя.
без. моего. ведома.
без. моей. подписи.
и даже без. уведомления. меня.
Т.е. компания (эта, а наверно и другие онлайн-кредиторы) выдают кредиты с поручителем без электронной подписи, без проверки и даже без уведомления поручителя!
бл@ 21-й век на дворе. вы чего???

теперь, когда "оно" перестал выплачивать кредит мне начали поступать звонки и угрозы по смс.
от компании "е-гроши".
"его" я не знаю, откуда у него мои данные (паспорт, инн и телефон) - понятия не имею.

на обращение в "компанию е-горши" получил ответ - вот его номер телефона (уже не обслуживается), вот его адрес - едьте и разбирайтесь. А с завтрашнего дня будем звонить в 2 раза чаще вам...
капец...

я давно пользуюсь кредитными продуктами разных банков, никогда не было претензий по начислениям процентов или условиям обслуживания. но если кредитные нефинансовые организации работают вообще вслипую то их нужно запретить законодательно!
и не вопрос в сумме долга за который я якобы поручился - я готов удвоить сумму как выплату юристу который решит этот вопрос кардинально, на уровне страны.
Ну а дабы банкам было интересно соревноваться - я останусь облуживаться только в тех кто включиться в процесс борьбы с этими пиратами!

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 17:40

  greenozon написав:он на наступному тижні буде новий перегляд обліковки, впендюрять п'ятьорочку і все далі повалиться


Не буде 5. До Нового Року нижче шести вже не буде.
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