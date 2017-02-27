Долярчик написав:Але чому завжди пересічного хочуть залишити в дурнях?
потому что ресурсов всегда ограниченное количество и чтобы у кого то были виллы, яхты, заводы, пароходы кто-то другой должен остаться ни с чем.
Долярчик написав:1) Далі сидіти на гривнедепо(майже не цікаво з такими ставками) 2) Перевести все в доляр(саме простіше)
3) можно влошиться в евро. % как по доллару но евро может вырасти на 10-40% и вы получите доролнительный доход 4) спекуляции доллар - гривна, покупай на дне и продавай на пике. 5) снимайте квартиры помесячно а сдавайте посуточно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 19 лип, 2020 17:17, всього редагувалось 4 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
я думал такого не бывает. нужна помощь! прошу все банки где я обслуживаюсь и где есть друзья подключиться и помочь #ПриватБанк #Монобанк #Альфабанк #Абанк #Укргазбанк #НБУ коротко - нужен юрист(ы) для решения проблемы. Мне нужно не решение конкретно МОЕЙ проблемы, а решение на национальном уровне. на моём примере. я понимаю что если уж Я так попал - то наверняка таких пострадавших много!
кратко суть: один "челове-г" получил кредит онлан в компании "e-groshi", указав меня как поручителя. без. моего. ведома. без. моей. подписи. и даже без. уведомления. меня. Т.е. компания (эта, а наверно и другие онлайн-кредиторы) выдают кредиты с поручителем без электронной подписи, без проверки и даже без уведомления поручителя! бл@ 21-й век на дворе. вы чего???
теперь, когда "оно" перестал выплачивать кредит мне начали поступать звонки и угрозы по смс. от компании "е-гроши". "его" я не знаю, откуда у него мои данные (паспорт, инн и телефон) - понятия не имею.
на обращение в "компанию е-горши" получил ответ - вот его номер телефона (уже не обслуживается), вот его адрес - едьте и разбирайтесь. А с завтрашнего дня будем звонить в 2 раза чаще вам... капец...
я давно пользуюсь кредитными продуктами разных банков, никогда не было претензий по начислениям процентов или условиям обслуживания. но если кредитные нефинансовые организации работают вообще вслипую то их нужно запретить законодательно! и не вопрос в сумме долга за который я якобы поручился - я готов удвоить сумму как выплату юристу который решит этот вопрос кардинально, на уровне страны. Ну а дабы банкам было интересно соревноваться - я останусь облуживаться только в тех кто включиться в процесс борьбы с этими пиратами!
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.