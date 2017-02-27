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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5982598359845985

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 129
Різких коливань курсу валют не очікую
28%
36
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
12
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
43%
56
Ніяких змін не очікую
19%
25
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 17:40

  greenozon написав:он на наступному тижні буде новий перегляд обліковки, впендюрять п'ятьорочку і все далі повалиться


Не буде 5. До Нового Року нижче шести вже не буде.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 19:00

  s0v7a написав:на обращение в "компанию е-горши" получил ответ - вот его номер телефона (уже не обслуживается), вот его адрес - едьте и разбирайтесь. А с завтрашнего дня будем звонить в 2 раза чаще вам...
капец...


В полицию заявление, пусть выясняют кто виноват. Копии документов можно достать через банки, там все сливают.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 19:37

  Proofy написав:
  s0v7a написав:на обращение в "компанию е-горши" получил ответ - вот его номер телефона (уже не обслуживается), вот его адрес - едьте и разбирайтесь. А с завтрашнего дня будем звонить в 2 раза чаще вам...
капец...


В полицию заявление, пусть выясняют кто виноват. Копии документов можно достать через банки, там все сливают.


в начале я пробывал их слушать и шото объяснять, потом посылал в сад, сейчас просто - как понимаю о чём речь сразу сбрасываю и заношу в чёрный список.
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 19:39

  Proofy написав:
  s0v7a написав:на обращение в "компанию е-горши" получил ответ - вот его номер телефона (уже не обслуживается), вот его адрес - едьте и разбирайтесь. А с завтрашнего дня будем звонить в 2 раза чаще вам...
капец...


В полицию заявление, пусть выясняют кто виноват. Копии документов можно достать через банки, там все сливают.

Можно ещё в НБУ, они контролируют небанковские финки и должны написать запрос на финку, а те должны ответить и навряд ли ответ будет что Вася указал этот телефон как поручителя и мы его записали :)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 19:41

офтоп

Дивна (для мене) статистика
1 Виручка(загальна , готівка+безготівка(карточки через термінал) в порівнянні з минулим місяцем -впала на 3% ( це не дивно ,це навіть трошки приємно , бо готувався до гіршого)
2 При цьому , безготівкові розрахунки в порівнянні до минулого місяця впали на 30%

Щоб це могло означати? Люди стали при тих самих доходах - менше отримувати на карточки?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 19:43

  budivelnik написав:Люди стали при тих самих доходах - менше отримувати на карточки?


Мой вариант - доходы упали, и дефицит семейных бюджетов восполняется заначками в наличной форме
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 19:49

Зробити їх разом! ©

  Proofy написав:
  s0v7a написав:на обращение в "компанию е-горши" получил ответ - вот его номер телефона (уже не обслуживается), вот его адрес - едьте и разбирайтесь. А с завтрашнего дня будем звонить в 2 раза чаще вам...
капец...


В полицию заявление, пусть выясняют кто виноват. Копии документов можно достать через банки, там все сливают.

Так, написати заяву і ще не завадило б їх вжучити на гроші - "за моральний шкоду"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 19:52

  budivelnik написав:Дивна (для мене) статистика
1 Виручка(загальна , готівка+безготівка(карточки через термінал) в порівнянні з минулим місяцем -впала на 3% ( це не дивно ,це навіть трошки приємно , бо готувався до гіршого)
2 При цьому , безготівкові розрахунки в порівнянні до минулого місяця впали на 30%

Щоб це могло означати? Люди стали при тих самих доходах - менше отримувати на карточки?

НЕ доверие к безналу
Предпочитают снять деньги в банкомате и потом расплатиться

Интересно, а как это связано с новым главой НБУ ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:00

  foxluck написав:
  Долярчик написав:а решту гривню(30-35К)закинути/поповнити депостовпець на листопада під 18,5%!

Ризик - моє друге ім'я

Это как в мультике Чип и Дейл - девиз "Слабоумие и отвага"? )))

алкоголь это храбрость решительность и честность (с)анекдот
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