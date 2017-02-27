|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 лип, 2020 17:40
greenozon написав:
он на наступному тижні буде новий перегляд обліковки, впендюрять п'ятьорочку і все далі повалиться
Не буде 5. До Нового Року нижче шести вже не буде.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4001
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 603 раз.
- Подякували: 2154 раз.
-
- Профіль
-
4
4
Додано: Нед 19 лип, 2020 19:00
s0v7a написав:
на обращение в "компанию е-горши" получил ответ - вот его номер телефона (уже не обслуживается), вот его адрес - едьте и разбирайтесь. А с завтрашнего дня будем звонить в 2 раза чаще вам...
капец...
В полицию заявление, пусть выясняют кто виноват. Копии документов можно достать через банки, там все сливают.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 1676
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 лип, 2020 19:37
Proofy написав: s0v7a написав:
на обращение в "компанию е-горши" получил ответ - вот его номер телефона (уже не обслуживается), вот его адрес - едьте и разбирайтесь. А с завтрашнего дня будем звонить в 2 раза чаще вам...
капец...
В полицию заявление, пусть выясняют кто виноват. Копии документов можно достать через банки, там все сливают.
в начале я пробывал их слушать и шото объяснять, потом посылал в сад, сейчас просто - как понимаю о чём речь сразу сбрасываю и заношу в чёрный список.
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4129
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 596 раз.
- Подякували: 404 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 19 лип, 2020 19:39
Proofy написав: s0v7a написав:
на обращение в "компанию е-горши" получил ответ - вот его номер телефона (уже не обслуживается), вот его адрес - едьте и разбирайтесь. А с завтрашнего дня будем звонить в 2 раза чаще вам...
капец...
В полицию заявление, пусть выясняют кто виноват. Копии документов можно достать через банки, там все сливают.
Можно ещё в НБУ, они контролируют небанковские финки и должны написать запрос на финку, а те должны ответить и навряд ли ответ будет что Вася указал этот телефон как поручителя и мы его записали
-
stm
-
-
- Повідомлень: 2444
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 430 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 лип, 2020 19:41
Дивна (для мене) статистика
1 Виручка(загальна , готівка+безготівка(карточки через термінал) в порівнянні з минулим місяцем -впала на 3% ( це не дивно ,це навіть трошки приємно , бо готувався до гіршого)
2 При цьому , безготівкові розрахунки в порівнянні до минулого місяця впали на 30%
Щоб це могло означати? Люди стали при тих самих доходах - менше отримувати на карточки?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 23226
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 182 раз.
- Подякували: 2384 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 19 лип, 2020 19:43
budivelnik написав:
Люди стали при тих самих доходах - менше отримувати на карточки?
Мой вариант - доходы упали, и дефицит семейных бюджетов восполняется заначками в наличной форме
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6703
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1156 раз.
- Подякували: 2630 раз.
-
- Профіль
-
4
5
3
Додано: Нед 19 лип, 2020 19:49
Proofy написав: s0v7a написав:
на обращение в "компанию е-горши" получил ответ - вот его номер телефона (уже не обслуживается), вот его адрес - едьте и разбирайтесь. А с завтрашнего дня будем звонить в 2 раза чаще вам...
капец...
В полицию заявление, пусть выясняют кто виноват. Копии документов можно достать через банки, там все сливают.
Так, написати заяву і ще не завадило б їх вжучити на гроші - "за моральний шкоду"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 8261
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 525 раз.
- Подякували: 544 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 лип, 2020 19:52
budivelnik написав:
Дивна (для мене) статистика
1 Виручка(загальна , готівка+безготівка(карточки через термінал) в порівнянні з минулим місяцем -впала на 3% ( це не дивно ,це навіть трошки приємно , бо готувався до гіршого)
2 При цьому , безготівкові розрахунки в порівнянні до минулого місяця впали на 30%
Щоб це могло означати? Люди стали при тих самих доходах - менше отримувати на карточки?
НЕ доверие к безналу
Предпочитают снять деньги в банкомате и потом расплатиться
Интересно, а как это связано с новым главой НБУ ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 4916
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 333 раз.
- Подякували: 1034 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 19 лип, 2020 20:00
foxluck написав: Долярчик написав:
а решту гривню(30-35К)закинути/поповнити депостовпець на листопада під 18,5%!
Ризик - моє друге ім'я
Это как в мультике Чип и Дейл - девиз "Слабоумие и отвага"? )))
алкоголь это храбрость решительность и честность (с)анекдот
-
yama
-
-
- Повідомлень: 2440
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 4621 раз.
- Подякували: 495 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19482
|2403503
|
|
|496
|104871
|
|
|7060
|1594661
|
П'ят 17 лип, 2020 22:13
ЛОБ
|