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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 лип, 2020 20:42
Искатель написав: greenozon написав:
он на наступному тижні буде новий перегляд обліковки, впендюрять п'ятьорочку і все далі повалиться
Не буде 5. До Нового Року нижче шести вже не буде.
Можна погодитися...але ще була думка на 0,5% до 5.5 знизити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Нед 19 лип, 2020 20:48
Квесторе_поверніться написав: Искатель написав: greenozon написав:
он на наступному тижні буде новий перегляд обліковки, впендюрять п'ятьорочку і все далі повалиться
Не буде 5. До Нового Року нижче шести вже не буде.
Можна погодитися...але ще була думка на 0,5% до 5.5 знизити.
а почему большинство предполагает шо аставят как есть, или даже сделают 5,5.
как по мне сейчас самый момент что бы сделать гривневый ресурс чуть дороже +2% = 8
будет самое то.
это немного снизит гривневую ликвидность и даже вернёт курс дол к эоу =26,5
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Нед 19 лип, 2020 20:56
uaprofi
26,5 курс не интересен, Яшу ушли в том числе и для того, чтобы подогнать курс к заложенному в бюджете, а это почти 30.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 20:58
budivelnik написав:
Дивна (для мене) статистика
1 Виручка(загальна , готівка+безготівка(карточки через термінал) в порівнянні з минулим місяцем -впала на 3% ( це не дивно ,це навіть трошки приємно , бо готувався до гіршого)
2 При цьому , безготівкові розрахунки в порівнянні до минулого місяця впали на 30%
Щоб це могло означати? Люди стали при тих самих доходах - менше отримувати на карточки?
нам неизвесна номенклатура и специфика вашего товара и услуг.
но предположу:
- многим порезали КЛ на картах - поэтому живут по средствам и покупают за свои
- раньше держали свои на картах - сейчас стало всёравно где
З.Ы.
кстати заметил "удивительную" ситуацию многие телодвижения (изменения в тарифах) в банках способствуют тому чтобы народ выходил в нал ... прям какойто загон в кэш... поразительно!Ё
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Нед 19 лип, 2020 21:00
uaprofi написав:
а почему большинство предполагает шо аставят как есть, или даже сделают 5,5.
как по мне сейчас самый момент что бы сделать гривневый ресурс чуть дороже +2% = 8
будет самое то.
это немного снизит гривневую ликвидность и даже вернёт курс дол к эоу =26,5
Так завдання троха інфляцію розігнати...до 5% і при цьому почати видавати іпотеку під 10%.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 21:04
uaprofi написав:
как по мне сейчас самый момент что бы сделать гривневый ресурс чуть дороже +2% = 8
будет самое то.
это немного снизит гривневую ликвидность и даже вернёт курс дол к эоу =26,5
ага!!! - не для того Смолія ушли, щоби 26,5 тримати
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Додано: Нед 19 лип, 2020 21:30
foxluck написав: Долярчик написав:
а решту гривню(30-35К)закинути/поповнити депостовпець на листопада під 18,5%!
Ризик - моє друге ім'я
Это как в мультике Чип и Дейл - девиз "Слабоумие и отвага"? )))
Нет, только первое слово из девиза.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 21:42
Будьте добры, не забудьте переоценить для дела свое мнение о банковском секторе, который так "качественно изменился" и был высоко оценен, в противовес критической оценке, с которой до сего времени не пришлось столкнуться для большей объективности:
ruvex написав:
Верно, она просто деградировала. Начиная от комплекса предложенных услуг, в особенности качества услуг и нахождения услуг в банковском правовом поле до адекватности персонала. Здесь достаточно ознакомиться с информацией профильных веток.
или все же
viewtopic.php?p=5009469#p5009469
Amat написав:
Были даны четкие указания - привести банковское законодательство в соответствие с европейскими нормами.
Хорошая банковская система, работающая по прозрачным правилам, единым для всех.
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ЛОБ
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