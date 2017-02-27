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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5983598459855986

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 129
Різких коливань курсу валют не очікую
28%
36
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
12
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
43%
56
Ніяких змін не очікую
19%
25
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:42

  Искатель написав:
  greenozon написав:он на наступному тижні буде новий перегляд обліковки, впендюрять п'ятьорочку і все далі повалиться


Не буде 5. До Нового Року нижче шести вже не буде.

Можна погодитися...але ще була думка на 0,5% до 5.5 знизити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:48

  Квесторе_поверніться написав:
  Искатель написав:
  greenozon написав:он на наступному тижні буде новий перегляд обліковки, впендюрять п'ятьорочку і все далі повалиться


Не буде 5. До Нового Року нижче шести вже не буде.

Можна погодитися...але ще була думка на 0,5% до 5.5 знизити.


а почему большинство предполагает шо аставят как есть, или даже сделают 5,5.

как по мне сейчас самый момент что бы сделать гривневый ресурс чуть дороже +2% = 8
будет самое то.
это немного снизит гривневую ликвидность и даже вернёт курс дол к эоу =26,5
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:56

uaprofi
26,5 курс не интересен, Яшу ушли в том числе и для того, чтобы подогнать курс к заложенному в бюджете, а это почти 30.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:58

  budivelnik написав:Дивна (для мене) статистика
1 Виручка(загальна , готівка+безготівка(карточки через термінал) в порівнянні з минулим місяцем -впала на 3% ( це не дивно ,це навіть трошки приємно , бо готувався до гіршого)
2 При цьому , безготівкові розрахунки в порівнянні до минулого місяця впали на 30%

Щоб це могло означати? Люди стали при тих самих доходах - менше отримувати на карточки?


нам неизвесна номенклатура и специфика вашего товара и услуг.

но предположу:
- многим порезали КЛ на картах - поэтому живут по средствам и покупают за свои
- раньше держали свои на картах - сейчас стало всёравно где

З.Ы.
кстати заметил "удивительную" ситуацию многие телодвижения (изменения в тарифах) в банках способствуют тому чтобы народ выходил в нал ... прям какойто загон в кэш... поразительно!Ё
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 21:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  uaprofi написав:а почему большинство предполагает шо аставят как есть, или даже сделают 5,5.

как по мне сейчас самый момент что бы сделать гривневый ресурс чуть дороже +2% = 8
будет самое то.
это немного снизит гривневую ликвидность и даже вернёт курс дол к эоу =26,5

Так завдання троха інфляцію розігнати...до 5% і при цьому почати видавати іпотеку під 10%.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 21:04

  uaprofi написав:как по мне сейчас самый момент что бы сделать гривневый ресурс чуть дороже +2% = 8
будет самое то.
это немного снизит гривневую ликвидность и даже вернёт курс дол к эоу =26,5

ага!!! - не для того Смолія ушли, щоби 26,5 тримати :)
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 21:30

  foxluck написав:
  Долярчик написав:а решту гривню(30-35К)закинути/поповнити депостовпець на листопада під 18,5%!

Ризик - моє друге ім'я

Это как в мультике Чип и Дейл - девиз "Слабоумие и отвага"? )))

Нет, только первое слово из девиза.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 21:42

  Сибарит написав:Никогда не выпрашивал плюсики, но тут надо для дела.
Занимательная история о том, как работает с клиентами крупный банк:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5017584#p5017584

Будьте добры, не забудьте переоценить для дела свое мнение о банковском секторе, который так "качественно изменился" и был высоко оценен, в противовес критической оценке, с которой до сего времени не пришлось столкнуться для большей объективности:
  ruvex написав:Верно, она просто деградировала. Начиная от комплекса предложенных услуг, в особенности качества услуг и нахождения услуг в банковском правовом поле до адекватности персонала. Здесь достаточно ознакомиться с информацией профильных веток.

или все же
  Amat написав:Были даны четкие указания - привести банковское законодательство в соответствие с европейскими нормами.
Хорошая банковская система, работающая по прозрачным правилам, единым для всех.

viewtopic.php?p=5009469#p5009469
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