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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5983598459855986

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 129
Різких коливань курсу валют не очікую
28%
36
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
12
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
43%
56
Ніяких змін не очікую
19%
25
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:42

  Искатель написав:
  greenozon написав:он на наступному тижні буде новий перегляд обліковки, впендюрять п'ятьорочку і все далі повалиться


Не буде 5. До Нового Року нижче шести вже не буде.

Можна погодитися...але ще була думка на 0,5% до 5.5 знизити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:48

  Квесторе_поверніться написав:
  Искатель написав:
  greenozon написав:он на наступному тижні буде новий перегляд обліковки, впендюрять п'ятьорочку і все далі повалиться


Не буде 5. До Нового Року нижче шести вже не буде.

Можна погодитися...але ще була думка на 0,5% до 5.5 знизити.


а почему большинство предполагает шо аставят как есть, или даже сделают 5,5.

как по мне сейчас самый момент что бы сделать гривневый ресурс чуть дороже +2% = 8
будет самое то.
это немного снизит гривневую ликвидность и даже вернёт курс дол к эоу =26,5
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:56

uaprofi
26,5 курс не интересен, Яшу ушли в том числе и для того, чтобы подогнать курс к заложенному в бюджете, а это почти 30.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:58

  budivelnik написав:Дивна (для мене) статистика
1 Виручка(загальна , готівка+безготівка(карточки через термінал) в порівнянні з минулим місяцем -впала на 3% ( це не дивно ,це навіть трошки приємно , бо готувався до гіршого)
2 При цьому , безготівкові розрахунки в порівнянні до минулого місяця впали на 30%

Щоб це могло означати? Люди стали при тих самих доходах - менше отримувати на карточки?


нам неизвесна номенклатура и специфика вашего товара и услуг.

но предположу:
- многим порезали КЛ на картах - поэтому живут по средствам и покупают за свои
- раньше держали свои на картах - сейчас стало всёравно где

З.Ы.
кстати заметил "удивительную" ситуацию многие телодвижения (изменения в тарифах) в банках способствуют тому чтобы народ выходил в нал ... прям какойто загон в кэш... поразительно!Ё
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 21:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  uaprofi написав:а почему большинство предполагает шо аставят как есть, или даже сделают 5,5.

как по мне сейчас самый момент что бы сделать гривневый ресурс чуть дороже +2% = 8
будет самое то.
это немного снизит гривневую ликвидность и даже вернёт курс дол к эоу =26,5

Так завдання троха інфляцію розігнати...до 5% і при цьому почати видавати іпотеку під 10%.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 21:04

  uaprofi написав:как по мне сейчас самый момент что бы сделать гривневый ресурс чуть дороже +2% = 8
будет самое то.
это немного снизит гривневую ликвидность и даже вернёт курс дол к эоу =26,5

ага!!! - не для того Смолія ушли, щоби 26,5 тримати :)
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 21:30

  foxluck написав:
  Долярчик написав:а решту гривню(30-35К)закинути/поповнити депостовпець на листопада під 18,5%!

Ризик - моє друге ім'я

Это как в мультике Чип и Дейл - девиз "Слабоумие и отвага"? )))

Нет, только первое слово из девиза.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 21:42

  Сибарит написав:Никогда не выпрашивал плюсики, но тут надо для дела.
Занимательная история о том, как работает с клиентами крупный банк:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5017584#p5017584

Будьте добры, не забудьте переоценить, для дела и большей объективности, свое мнение о банковском секторе, который так "качественно изменился" и был высоко оценен, в противовес критической оценке, с которой до сего времени не пришлось столкнуться:
  ruvex написав:Верно, она просто деградировала. Начиная от комплекса предложенных услуг, в особенности качества услуг и нахождения услуг в банковском правовом поле до адекватности персонала. Здесь достаточно ознакомиться с информацией профильных веток.

или все же
  Amat написав:Были даны четкие указания - привести банковское законодательство в соответствие с европейскими нормами.
Хорошая банковская система, работающая по прозрачным правилам, единым для всех.

viewtopic.php?p=5009469#p5009469
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 21:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ruvex написав:Будьте добры, не забудьте переоценить для дела свое мнение о банковском секторе, который так "качественно изменился" и был высоко оценен, в противовес критической оценке, с которой до сего времени не пришлось столкнуться для большей объективности:

Я не склонен делать глобальные выводы по частному случаю.
По крайней мере, стоит дождаться реакции банка.
В конце концов, я имею дело со многими банками, среди которых есть как и злоупотребляющие агрессивным маркетингом (не преступая черту законности), так и ведущие себя очень прилично.
С таким я столкнулся впервые.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 21:55

  Сибарит написав:
  ruvex написав:Будьте добры, не забудьте переоценить для дела свое мнение о банковском секторе, который так "качественно изменился" и был высоко оценен, в противовес критической оценке, с которой до сего времени не пришлось столкнуться для большей объективности:

Я не склонен делать глобальные выводы по частному случаю.
По крайней мере, стоит дождаться реакции банка.

Вы знаете, предвидя Вашу реакцию, что Вы скажете именно так, скажу наверное Вы правы это единичный случай, которых по БС тысячи, но которых не существует для клиента пока он лично не столкнулся с этим. Об этом я и указывал ранее, в сообщении послужившим пиаром для ТОПа. Сложно признаваться в своих ошибках, даже сейчас. Наверное для этого нужны 5 или 10 личных случаев подобных "преступлений" и пока так не случилось чужое мнение является преступлением.
А если это частный, исключительный случай, так почему бы не решить его в частном порядке, лично без привлечения общественности?
С уважением,
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