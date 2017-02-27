Додано: Нед 19 лип, 2020 21:55

Сибарит написав: ruvex написав: Будьте добры, не забудьте переоценить для дела свое мнение о банковском секторе, который так "качественно изменился" и был высоко оценен, в противовес критической оценке, с которой до сего времени не пришлось столкнуться для большей объективности: Будьте добры, не забудьте переоценить для дела свое мнение о банковском секторе, который так "качественно изменился" и был высоко оценен, в противовес критической оценке, с которой до сего времени не пришлось столкнуться для большей объективности:

Я не склонен делать глобальные выводы по частному случаю.

По крайней мере, стоит дождаться реакции банка. Я не склонен делать глобальные выводы по частному случаю.По крайней мере, стоит дождаться реакции банка.

Вы знаете, предвидя Вашу реакцию, что Вы скажете именно так, скажу наверное Вы правы это единичный случай, которых по БС тысячи, но которых не существует для клиента пока он лично не столкнулся с этим. Об этом я и указывал ранее, в сообщении послужившим пиаром для ТОПа. Сложно признаваться в своих ошибках, даже сейчас. Наверное для этого нужны 5 или 10 личных случаев подобных "преступлений" и пока так не случилось чужое мнение является преступлением.А если это частный, исключительный случай, так почему бы не решить его в частном порядке, лично без привлечения общественности?С уважением,