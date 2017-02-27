Можна погодитися...але ще була думка на 0,5% до 5.5 знизити.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 лип, 2020 20:42
Можна погодитися...але ще була думка на 0,5% до 5.5 знизити.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 20:48
а почему большинство предполагает шо аставят как есть, или даже сделают 5,5.
как по мне сейчас самый момент что бы сделать гривневый ресурс чуть дороже +2% = 8
будет самое то.
это немного снизит гривневую ликвидность и даже вернёт курс дол к эоу =26,5
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Нед 19 лип, 2020 20:56
uaprofi
26,5 курс не интересен, Яшу ушли в том числе и для того, чтобы подогнать курс к заложенному в бюджете, а это почти 30.
Додано: Нед 19 лип, 2020 20:58
нам неизвесна номенклатура и специфика вашего товара и услуг.
но предположу:
- многим порезали КЛ на картах - поэтому живут по средствам и покупают за свои
- раньше держали свои на картах - сейчас стало всёравно где
З.Ы.
кстати заметил "удивительную" ситуацию многие телодвижения (изменения в тарифах) в банках способствуют тому чтобы народ выходил в нал ... прям какойто загон в кэш... поразительно!Ё
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Нед 19 лип, 2020 21:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так завдання троха інфляцію розігнати...до 5% і при цьому почати видавати іпотеку під 10%.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 19 лип, 2020 21:04
Додано: Нед 19 лип, 2020 21:30
Додано: Нед 19 лип, 2020 21:42
Будьте добры, не забудьте переоценить, для дела и большей объективности, свое мнение о банковском секторе, который так "качественно изменился" и был высоко оценен, в противовес критической оценке, с которой до сего времени не пришлось столкнуться:
или все же
viewtopic.php?p=5009469#p5009469
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Додано: Нед 19 лип, 2020 21:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я не склонен делать глобальные выводы по частному случаю.
По крайней мере, стоит дождаться реакции банка.
В конце концов, я имею дело со многими банками, среди которых есть как и злоупотребляющие агрессивным маркетингом (не преступая черту законности), так и ведущие себя очень прилично.
С таким я столкнулся впервые.
Додано: Нед 19 лип, 2020 21:55
Вы знаете, предвидя Вашу реакцию, что Вы скажете именно так, скажу наверное Вы правы это единичный случай, которых по БС тысячи, но которых не существует для клиента пока он лично не столкнулся с этим. Об этом я и указывал ранее, в сообщении послужившим пиаром для ТОПа. Сложно признаваться в своих ошибках, даже сейчас. Наверное для этого нужны 5 или 10 личных случаев подобных "преступлений" и пока так не случилось чужое мнение является преступлением.
А если это частный, исключительный случай, так почему бы не решить его в частном порядке, лично без привлечения общественности?
С уважением,
Black Jack - White Business
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