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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5984598559865987

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 134
Різких коливань курсу валют не очікую
28%
38
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
12
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
43%
58
Ніяких змін не очікую
19%
26
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 08:30

  Investor_K написав:На этой неделе сделаем 28?

разом? :D
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 08:32

ruvex
бардак в стране, а бс следствие, как и все остальные системы...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 09:34

Починаэться день, починаэться...


Вітаюсь совсіма!
Отакої
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ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 09:40

Утренние курсы, 9-30:

Харьков 27.47 - 27.49,
диапазон цен наличного доллара: 27.43..27.47 - 27.49..27.53 (ПОВ, опт)

Сумы 27.35 - 27.50
Полтава 27.37 - 27.49

В выходные дни: Харьков 27.46 - 27.48, Сумы 27.35 - 27.50, Полтава 27.38 - 27.48
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 09:44

Изменение курса наличного доллара за 4 недели:

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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 09:45

Господа, сориентируйте по ситуации
Нужно купить 1,5 куе. Когда лучше это сделать на этой неделе?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 09:47

  s0v7a написав:Отакої

ты как будто вчерашний
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 09:49

  Алексей77 написав:Господа, сориентируйте по ситуации
Нужно купить 1,5 куе. Когда лучше это сделать на этой неделе?

Привет, если честно - то непонятно куда через 10 минут пойдем. Полоса стабильности прошла :?
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 09:49

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма!
Отакої

ВО

Хай щастить!

Можете обновить картинку :lol:
yuriy_kuzmik
 
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  #<1 ... 5984598559865987
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