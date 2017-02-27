Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 лип, 2020 08:30
Investor_K написав:
На этой неделе сделаем 28?
разом?
19yuriy91
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Додано: Пон 20 лип, 2020 08:32
ruvex бардак в стране, а бс следствие, как и все остальные системы...
а шо делать?
чик
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Додано: Пон 20 лип, 2020 09:34
Хай щастить! Вітаюсь совсіма! Отакої ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Додано: Пон 20 лип, 2020 09:40
Утренние курсы, 9-30:
Харьков 27.47 - 27.49, диапазон цен наличного доллара: 27.43..27.47 - 27.49..27.53 (ПОВ, опт) Сумы 27.35 - 27.50 Полтава 27.37 - 27.49 В выходные дни: Харьков 27.46 - 27.48, Сумы 27.35 - 27.50, Полтава 27.38 - 27.48
Patrick
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Додано: Пон 20 лип, 2020 09:44
Изменение курса наличного доллара за 4 недели:
Patrick
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Додано: Пон 20 лип, 2020 09:45
Господа, сориентируйте по ситуации
Нужно купить 1,5 куе. Когда лучше это сделать на этой неделе?
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Алексей77
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Додано: Пон 20 лип, 2020 09:47
s0v7a написав:
Отакої
ты как будто вчерашний
SILVER_UA
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Додано: Пон 20 лип, 2020 09:49
Алексей77 написав:
Господа, сориентируйте по ситуации
Нужно купить 1,5 куе. Когда лучше это сделать на этой неделе?
Привет, если честно - то непонятно куда через 10 минут пойдем. Полоса стабильности прошла
Patrick
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yuriy_kuzmik
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