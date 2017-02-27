RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 59865987598859895990>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 137
Різких коливань курсу валют не очікую
28%
39
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
13
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
43%
59
Ніяких змін не очікую
19%
26
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 09:53

  75stasstas75 написав:uaprofi
26,5 курс не интересен, Яшу ушли в том числе и для того, чтобы подогнать курс к заложенному в бюджете, а это почти 30, кстати, это и есть реальный "эоу".


Ну нерезы выскакивающие по 30 получат 5-7% валютной прибыли в год. Смолий совсем уж в наглую обеспечивал им 15-25% в валюте.
Востаннє редагувалось Moneta в Пон 20 лип, 2020 09:55, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2632
З нами з: 26.06.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 09:55

А как хорошо начиналось...

  yuriy_kuzmik написав:
  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма!
Отакої

ВО

Хай щастить!

Можете обновить картинку :lol:


Вітаюсь совсіма!
Отакої 2
Зображення
Цікаво, звідкіля такі свічки на початку торговлі???

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1404
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1936 раз.
 
Профіль
2
2
9
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 09:57

  Patrick написав:
  Алексей77 написав:Господа, сориентируйте по ситуации
Нужно купить 1,5 куе. Когда лучше это сделать на этой неделе?

Привет, если честно - то непонятно куда через 10 минут пойдем. Полоса стабильности прошла :?

вниз пойдём, нет топлива у ракеты, как обычно накормят желающих дорогим долларом и всё. Лишь бы желающих не было больше чем звр) Фундаментально спрос на валюту должен соответствовать экономической активности. Разве что брать рефы под 6% и вкладываться в валюту чтобы её слить папижже.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 20 лип, 2020 10:01, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4261
З нами з: 06.04.16
Подякував: 887 раз.
Подякували: 1209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 09:59

  Moneta написав:
  75stasstas75 написав:uaprofi
26,5 курс не интересен, Яшу ушли в том числе и для того, чтобы подогнать курс к заложенному в бюджете, а это почти 30, кстати, это и есть реальный "эоу".


Ну нерезы выскакивающие по 30 получат 5-7% валютной прибыли в год. Смолий совсем уж в наглую обеспечивал им 15-25% в валюте.

То есть, вы полагаете, что курс слили под крупные погашения и так оно до 33 недели и будет?
sequence
 
Повідомлень: 3720
З нами з: 29.12.15
Подякував: 506 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sequence написав:То есть, вы полагаете, что курс слили под крупные погашения и так оно до 33 недели и будет?
или наоборот под новых входящих, чтобы обеспечить им доходность выше 10%.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4261
З нами з: 06.04.16
Подякував: 887 раз.
Подякували: 1209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:05

Дивно


Вітаюсь совсіма!
Та майже така картинка і в росіян
Зображення

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1404
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1936 раз.
 
Профіль
2
2
9
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:06

  vitaliian написав:
  sequence написав:То есть, вы полагаете, что курс слили под крупные погашения и так оно до 33 недели и будет?
или наоборот под новых входящих, чтобы обеспечить им доходность выше 10%.

сильно сомневаюсь. Дурных нэма. "Перспективные" инвесторы видят, как посадили папиредников и хрен одолжат
sequence
 
Повідомлень: 3720
З нами з: 29.12.15
Подякував: 506 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:07

  s0v7a написав:[color=#800080][size=120]
Вітаюсь совсіма!
Та майже така картинка і в росіян
..

привет!
вот только 30 копеек у нас и русских - несколько разные порядки :)
sequence
 
Повідомлень: 3720
З нами з: 29.12.15
Подякував: 506 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:11

  sequence написав:
  vitaliian написав:
  sequence написав:То есть, вы полагаете, что курс слили под крупные погашения и так оно до 33 недели и будет?
или наоборот под новых входящих, чтобы обеспечить им доходность выше 10%.

сильно сомневаюсь. Дурных нэма. "Перспективные" инвесторы видят, как посадили папиредников и хрен одолжат
умные инвесторы понимают что "заработать" на спекуляциях можно только за счет кого-то (если бы не кинули предыдущих - не было бы "окна возможности" для следующих), а дурак думает что неприятности происходят только с другими.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4261
З нами з: 06.04.16
Подякував: 887 раз.
Подякували: 1209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

27,5550 +0,1500 +0,55%
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 6325
З нами з: 11.04.12
Подякував: 352 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 59865987598859895990>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AGK, ЛОБ і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 705, 706, 707
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7061 1595068
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лип, 2020 11:22
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1947, 1948, 1949
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19482 2404128
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 17:27
Кучинелли
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
496 105203
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 17:23
Кучинелли

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.