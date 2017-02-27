Ну нерезы выскакивающие по 30 получат 5-7% валютной прибыли в год. Смолий совсем уж в наглую обеспечивал им 15-25% в валюте.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 лип, 2020 09:53
Ну нерезы выскакивающие по 30 получат 5-7% валютной прибыли в год. Смолий совсем уж в наглую обеспечивал им 15-25% в валюте.
Востаннє редагувалось Moneta в Пон 20 лип, 2020 09:55, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 20 лип, 2020 09:55
А как хорошо начиналось...
Вітаюсь совсіма!
Отакої 2
Цікаво, звідкіля такі свічки на початку торговлі???
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 20 лип, 2020 09:57
вниз пойдём, нет топлива у ракеты, как обычно накормят желающих дорогим долларом и всё. Лишь бы желающих не было больше чем звр) Фундаментально спрос на валюту должен соответствовать экономической активности. Разве что брать рефы под 6% и вкладываться в валюту чтобы её слить папижже.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 20 лип, 2020 10:01, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
Додано: Пон 20 лип, 2020 09:59
То есть, вы полагаете, что курс слили под крупные погашения и так оно до 33 недели и будет?
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
или наоборот под новых входящих, чтобы обеспечить им доходность выше 10%.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:05
Дивно
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:06
сильно сомневаюсь. Дурных нэма. "Перспективные" инвесторы видят, как посадили папиредников и хрен одолжат
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:07
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:11
умные инвесторы понимают что "заработать" на спекуляциях можно только за счет кого-то (если бы не кинули предыдущих - не было бы "окна возможности" для следующих), а дурак думает что неприятности происходят только с другими.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
27,5550 +0,1500 +0,55%
Delta oporteat nos salvos fieri!
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