Додано: Пон 20 лип, 2020 09:53

75stasstas75 написав: uaprofi

26,5 курс не интересен, Яшу ушли в том числе и для того, чтобы подогнать курс к заложенному в бюджете, а это почти 30, кстати, это и есть реальный "эоу". 26,5 курс не интересен, Яшу ушли в том числе и для того, чтобы подогнать курс к заложенному в бюджете, а это почти 30, кстати, это и есть реальный "эоу".



Ну нерезы выскакивающие по 30 получат 5-7% валютной прибыли в год. Смолий совсем уж в наглую обеспечивал им 15-25% в валюте. Ну нерезы выскакивающие по 30 получат 5-7% валютной прибыли в год. Смолий совсем уж в наглую обеспечивал им 15-25% в

Востаннє редагувалось Moneta в Пон 20 лип, 2020 09:55, всього редагувалось 1 раз.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.