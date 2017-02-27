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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5987598859895990>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 137
Різких коливань курсу валют не очікую
28%
39
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
13
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
43%
59
Ніяких змін не очікую
19%
26
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:48

  varlo написав:27,5550 +0,1500 +0,55%


Вітаюсь совсіма!
Це вже більше пів відсотка! Де НБУ?
І це стабільність по Шевченківськи?

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

27,5750 +0,1700 +0,62%
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Лидеры ЕС четвертый день не могут договориться о спасении экономики.
Крупнейшие и одновременно наиболее пострадавшие от пандемии страны (Испания, Италия, Франция, Германия) выступают за крупный пакет поддержки в 450 млрд, небольшие и менее пострадавшие страны (Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция) – за его сокращение до 350 млрд.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хорошо летит.
Эта группа в полосатых купальниках.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:59

  s0v7a написав:
  varlo написав:27,5550 +0,1500 +0,55%


Вітаюсь совсіма!
Це вже більше пів відсотка! Де НБУ?
І це стабільність по Шевченківськи?

ВО

Хай щастить!

Хватит ныть.
Если застряли в бумаге,то надо списывать убытки,а не надеятся как Доллярчик,что шулеры наперсточники из подземного перехода стоят там с беспроигрышной лотореей :mrgreen:

Как там детки слившие по 26.73? Будут ещё полгода сидеть на текущих или образумятся? Фиксанут прибыль и больше не будут ходить против ветра?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:02

  freeze написав:Лидеры ЕС четвертый день не могут договориться о спасении экономики.
Крупнейшие и одновременно наиболее пострадавшие от пандемии страны (Испания, Италия, Франция, Германия) выступают за крупный пакет поддержки в 450 млрд, небольшие и менее пострадавшие страны (Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция) – за его сокращение до 350 млрд.

Вроде как уже почти договорились
https://nv.ua/biz/economics/peregovory-es-o-plane-vosstanovleniya-ekonomiki-vyshli-iz-tupika-poslednie-novosti-50100973.html
yuriy_kuzmik
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:15

  yuriy_kuzmik написав:
  freeze написав:Лидеры ЕС четвертый день не могут договориться о спасении экономики.
Крупнейшие и одновременно наиболее пострадавшие от пандемии страны (Испания, Италия, Франция, Германия) выступают за крупный пакет поддержки в 450 млрд, небольшие и менее пострадавшие страны (Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция) – за его сокращение до 350 млрд.

Вроде как уже почти договорились
https://nv.ua/biz/economics/peregovory-es-o-plane-vosstanovleniya-ekonomiki-vyshli-iz-tupika-poslednie-novosti-50100973.html

Будут печатать.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:19

10:26
Спрос на валюту очень большой. "Биды" уже поднялись выше 27,50. Продавцов пока мало.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:20

Мб 27,58 Растём однако, такими темпами и до 28 быстро дойдем
AGK
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:20

Зроблю всіх разом! ©®™)))

  Алексей77 написав:Господа, сориентируйте по ситуации
Нужно купить 1,5 куе. Когда лучше это сделать на этой неделе?

Аналогічно!
Але я ще чекаю...
Навіть не так - я вже частину гривні, за яку мав брати доляр - поповнив сьогодні гривнестовпець!
От так було:
Зображення
А так стало:
Зображення
ЦІКАВО, чи ще хтось так нагло залазив вище Фонда, коли з усіх чайників трублять - "дефолт/інфляція/долар пА пііісять/хутін наступає/нас зливають і т. п. :?: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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