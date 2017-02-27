Вітаюсь совсіма!
Це вже більше пів відсотка! Де НБУ?
І це стабільність по Шевченківськи?
ВО
Хай щастить!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:48
Вітаюсь совсіма!
Це вже більше пів відсотка! Де НБУ?
І це стабільність по Шевченківськи?
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
27,5750 +0,1700 +0,62%
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Лидеры ЕС четвертый день не могут договориться о спасении экономики.
Крупнейшие и одновременно наиболее пострадавшие от пандемии страны (Испания, Италия, Франция, Германия) выступают за крупный пакет поддержки в 450 млрд, небольшие и менее пострадавшие страны (Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция) – за его сокращение до 350 млрд.
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хорошо летит.
Эта группа в полосатых купальниках.
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:59
Хватит ныть.
Если застряли в бумаге,то надо списывать убытки,а не надеятся как Доллярчик,что шулеры наперсточники из подземного перехода стоят там с беспроигрышной лотореей
Как там детки слившие по 26.73? Будут ещё полгода сидеть на текущих или образумятся? Фиксанут прибыль и больше не будут ходить против ветра?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 20 лип, 2020 11:02
Вроде как уже почти договорились
Додано: Пон 20 лип, 2020 11:15
Будут печатать.
Додано: Пон 20 лип, 2020 11:19
10:26
Спрос на валюту очень большой. "Биды" уже поднялись выше 27,50. Продавцов пока мало.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 20 лип, 2020 11:20
Зроблю всіх разом! ©®™)))
Аналогічно!
Але я ще чекаю...
Навіть не так - я вже частину гривні, за яку мав брати доляр - поповнив сьогодні гривнестовпець!
От так було:
А так стало:
ЦІКАВО, чи ще хтось так нагло залазив вище Фонда, коли з усіх чайників трублять - "дефолт/інфляція/долар пА пііісять/хутін наступає/нас зливають і т. п.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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