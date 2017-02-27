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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 лип, 2020 11:21
budivelnik написав:
Дивна (для мене) статистика
1 Виручка(загальна , готівка+безготівка(карточки через термінал) в порівнянні з минулим місяцем -впала на 3% ( це не дивно ,це навіть трошки приємно , бо готувався до гіршого)
2 При цьому , безготівкові розрахунки в порівнянні до минулого місяця впали на 30%
Щоб це могло означати? Люди стали при тих самих доходах - менше отримувати на карточки?
кредитки опустели
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Додано: Пон 20 лип, 2020 11:29
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Додано: Пон 20 лип, 2020 11:37
Курс 30 ничего не изменит. 50 да. А так то такое...
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Додано: Пон 20 лип, 2020 11:43
prosecutor написав:
Курс 30 ничего не изменит. 50 да. ..
верно, не изменит. В моем бизнесе евро уже лет пять как закладывают па 35
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Додано: Пон 20 лип, 2020 11:59
budivelnik написав:Виручка
(загальна , готівка+безготівка(карточки через термінал) в порівнянні з минулим місяцем -впала на 3% (
це не дивно ,це навіть трошки приємно , бо готувався до гіршого)
От в мене таке питання(без підколок)
- впала на 3% тому, що під час карантину було зростання на 10-20-30%?
Чи як?
І ще - жрачка(продукти) будуть купувати ЗАВЖДИ - звідси питання:
- невже будівельник не може знизити накрутку на товар і "взути" найближчий супермаркет, чи інших конкурентів? Чи маржа така, що дуже "не посунишся"?
Наші ж люди такі, що якщо буде цукор, чи олія, чи гречка на 1грн. дешевша - то будуть бігати тільки туди!
(продукти ж купують ЩОДЕННО!!! )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Пон 20 лип, 2020 12:11
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Додано: Пон 20 лип, 2020 12:13
типа считать удобно - цифры в евро небольшие и запоминающиеся. Больше никаких объективных причин нема. Знаю, что так не только у нас принято
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Додано: Пон 20 лип, 2020 12:23
Долярчик написав: budivelnik написав:Виручка
(загальна , готівка+безготівка(карточки через термінал) в порівнянні з минулим місяцем -впала на 3% (
це не дивно ,це навіть трошки приємно , бо готувався до гіршого)
От в мене таке питання(без підколок)
- впала на 3% тому, що під час карантину було зростання на 10-20-30%?
Чи як?
І ще - жрачка(продукти) будуть купувати ЗАВЖДИ - звідси питання:
- невже будівельник не може знизити накрутку на товар і "взути" найближчий супермаркет, чи інших конкурентів? Чи маржа така, що дуже "не посунишся"?
Наші ж люди такі, що якщо буде цукор, чи олія, чи гречка на 1грн. дешевша - то будуть бігати тільки туди!
(продукти ж купують ЩОДЕННО!!! )
Здравствуйте ,мой друг !Похоже , что у вас поражены оба полушария . Мои предположения были верны! Отдыхаю , молюсь за Вас . Если будет ещё гривна пополняйте стовпцы.
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