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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5988598959905991>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 139
Різких коливань курсу валют не очікую
29%
41
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
13
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
42%
59
Ніяких змін не очікую
19%
26
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:21

  budivelnik написав:Дивна (для мене) статистика
1 Виручка(загальна , готівка+безготівка(карточки через термінал) в порівнянні з минулим місяцем -впала на 3% ( це не дивно ,це навіть трошки приємно , бо готувався до гіршого)
2 При цьому , безготівкові розрахунки в порівнянні до минулого місяця впали на 30%

Щоб це могло означати? Люди стали при тих самих доходах - менше отримувати на карточки?


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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Курс 30 ничего не изменит. 50 да. А так то такое...
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prosecutor написав:Курс 30 ничего не изменит. 50 да. ..
верно, не изменит. В моем бизнесе евро уже лет пять как закладывают па 35 :)
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:51

  sequence написав:
  prosecutor написав:Курс 30 ничего не изменит. 50 да. ..
верно, не изменит. В моем бизнесе евро уже лет пять как закладывают па 35 :)


И чем мотивируют (кроме жажды навара, конечно)? :D
qay
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:59

Зрозуміти б незрозуміле! ©®™

  budivelnik написав:Виручка(загальна , готівка+безготівка(карточки через термінал) в порівнянні з минулим місяцем -впала на 3% ( це не дивно ,це навіть трошки приємно , бо готувався до гіршого)

От в мене таке питання(без підколок) :) - впала на 3% тому, що під час карантину було зростання на 10-20-30%?
Чи як?
І ще - жрачка(продукти) будуть купувати ЗАВЖДИ - звідси питання:
- невже будівельник не може знизити накрутку на товар і "взути" найближчий супермаркет, чи інших конкурентів? Чи маржа така, що дуже "не посунишся"?
Наші ж люди такі, що якщо буде цукор, чи олія, чи гречка на 1грн. дешевша - то будуть бігати тільки туди!
(продукти ж купують ЩОДЕННО!!! )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:00

  Алексей77 написав:Господа, сориентируйте по ситуации
Нужно купить 1,5 куе. Когда лучше это сделать на этой неделе?

:lol: :lol: :lol:
ГАСПАДА, РИБбЯТа, ТАВАРИЩЩИ....
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:11

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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:13

  qay написав:
  sequence написав:
  prosecutor написав:Курс 30 ничего не изменит. 50 да. ..
верно, не изменит. В моем бизнесе евро уже лет пять как закладывают па 35 :)


И чем мотивируют (кроме жажды навара, конечно)? :D

типа считать удобно - цифры в евро небольшие и запоминающиеся. Больше никаких объективных причин нема. Знаю, что так не только у нас принято
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:23

  Долярчик написав:
  budivelnik написав:Виручка(загальна , готівка+безготівка(карточки через термінал) в порівнянні з минулим місяцем -впала на 3% ( це не дивно ,це навіть трошки приємно , бо готувався до гіршого)

От в мене таке питання(без підколок) :) - впала на 3% тому, що під час карантину було зростання на 10-20-30%?
Чи як?
І ще - жрачка(продукти) будуть купувати ЗАВЖДИ - звідси питання:
- невже будівельник не може знизити накрутку на товар і "взути" найближчий супермаркет, чи інших конкурентів? Чи маржа така, що дуже "не посунишся"?
Наші ж люди такі, що якщо буде цукор, чи олія, чи гречка на 1грн. дешевша - то будуть бігати тільки туди!
(продукти ж купують ЩОДЕННО!!! )
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