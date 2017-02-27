Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 20.07.2020......................27,5792 Доллар прибавил 21 копейку. Открылись на 6 копеек выше закрытия пятницы со спредом 3 копейки. После утреннего кофе спокойно приподнялись на 2 копейки. Около 11 сузили спред до рабочих 2 копеек, начали торговать и выросли сразу на 7 копеек. На этой высоте снова взяли паузу. К полудню выросли еще на 4 копейки.
НБУ в пятницу на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах сократились. Это произошло из-за увеличения объема тендерных сертификатов. Остальные факторы, что нетипично для пятницы, были очень скромными и не стоят отдельного внимания.
В четверг объем валютного рынка сократился с 455.1 до 412.1. Обороты чистые. Клиентский объемы остались на близком к среде уровне, но в этот раз спрос превысил предложение.
Спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу о помощи! Я даже не ожидал, что в воскресенье вечером так хорошо получится. Мы - сила! Банк пока пытается замять дело в личке мелкой подачкой, но это не получится. Не переключайтесь
В усіх львівських судах виникли проблеми з інтернетом через борг Державної судової адміністрації перед «Укртелекомом». Через це судді не мають доступу до бази законодавства на сайті ВРУ, суди не можуть відправляти SMS сторонам судових засідань і мають проблеми із завантаженням рішень та процесуальних документів до держреєстрів. Така ситуація виникла вперше, однак судові засідання не переносяться. Державна судова адміністрація підтвердила, що не має коштів на оплату інтернету, через що кілька разів зверталася до Мінфіну. https://zaxid.net/v_usih_lvivskih_sudah ... u_n1505230
budivelnik написав:Виручка(загальна , готівка+безготівка(карточки через термінал) в порівнянні з минулим місяцем -впала на 3% ( це не дивно ,це навіть трошки приємно , бо готувався до гіршого)
От в мене таке питання(без підколок) - впала на 3% тому, що під час карантину було зростання на 10-20-30%? Чи як? І ще - жрачка(продукти) будуть купувати ЗАВЖДИ - звідси питання: - невже будівельник не може знизити накрутку на товар і "взути" найближчий супермаркет, чи інших конкурентів? Чи маржа така, що дуже "не посунишся"? Наші ж люди такі, що якщо буде цукор, чи олія, чи гречка на 1грн. дешевша - то будуть бігати тільки туди! (продукти ж купують ЩОДЕННО!!! )
Здравствуйте ,мой друг !Похоже , что у вас поражены оба полушария . Мои предположения были верны! Отдыхаю , молюсь за Вас . Если будет ещё гривна пополняйте стовпцы.
Доброго дня! Давайте трохи толерантніше відноситись до оточуючих(нехай і віртуальних) людей
Що-до поповнення мною моїх депостовпців - то курс мають зробити хоча б 31 - щоб хоч трошечки "зробити мене разом!"
А так п'ю пиво, жую тарань - на рАслАбоні
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
XsanyaX написав:"Меняйло" не верит в рост? Большинство ASK ниже МБ.
І тут Долярчику "гикнулось"
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!