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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5990599159925993>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 139
Різких коливань курсу валют не очікую
29%
41
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
13
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
42%
59
Ніяких змін не очікую
19%
26
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:14

  Alex6 написав:
  yuri_m написав:Дай бог около 33 остановиться. Вот оттуда до 30 откатят перед выборами


вы уже покупаете ?

Я "уже покупал" еще в декабре по 23-24. И покупал на всем периоде "гарантированной стабильности" пока курс медленно рос до 26. Сейчас полностью в валюте, текущие гривневые доходы только на текущие траты. Добираю по возможности валюту, но через свои схемы, не напрямую с наличного рынка. Выходит на 2-3% дешевле.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:15

  jump написав:В усіх львівських судах виникли проблеми з інтернетом через борг Державної судової адміністрації перед «Укртелекомом». Через це судді не мають доступу до бази законодавства на сайті ВРУ, суди не можуть відправляти SMS сторонам судових засідань і мають проблеми із завантаженням рішень та процесуальних документів до держреєстрів. Така ситуація виникла вперше, однак судові засідання не переносяться. Державна судова адміністрація підтвердила, що не має коштів на оплату інтернету, через що кілька разів зверталася до Мінфіну.
https://zaxid.net/v_usih_lvivskih_sudah ... u_n1505230

А я всё ждала что они скажут на то что дела в реестре появляются задним числом, месяцев эдак 8-9 давностью ))) проблемы с Укртелекомом и интернетом оказалось... От страна веселая )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:16

  Амвросий написав:
  somilitark написав:Как там детки слившие по 26.73? Будут ещё полгода сидеть на текущих или образумятся? Фиксанут прибыль и больше не будут ходить против ветра?


по 26.8 выходил, уже в минусе, часть на депозите :?
Честно сказать не ожидал что такой скачек будет. Но еще надеюсь что просядет :)

почему не ожидали?
Рубль РФ скачет уже с месяц. Ну так и гривня за ним поскакала.
Да и вам прямым текстом делали намеки в СМИ: "девальвация нужна, это хорошо"
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:16

  Амвросий написав:..
по 26.8 выходил, уже в минусе, часть на депозите :?
Честно сказать не ожидал..

вот уж не ожидал таких действий от ярого поборника девала.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:19

  dima_beleb написав:
И как это повлияет на экономику и местные выборы?

Выборы можно будет отсрочить в связи с неблагоприятной эпидситуацией. Экономику в долгий ящик. Кстате "лайнеры с долларами" опять могут перестать летать, внезапно.
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:20

  dima_beleb написав:Да и вам прямым текстом делали намеки в СМИ: "девальвация нужна, это хорошо"


когда что в сми говорят обычно наоборот нужно слушать. Если говорят что нет причин для девальвации, тогда можно ждать девальвацию. А если говорят нужна девальвация, значит девальвации быть не должно :)

Оно то хорошо, только немного раньше времени... Как назло не вовремя. На пару недель позже было бы нормально :roll:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:22

Як себе почувають панове гривнепатріоти? Депозитна гривня під 12% річних не тисне? :D Забив на вас Кобзар, ой забив...
Хто був розумний-тарився онлайн у ТАЗі по 24,90 ще 9.03.2020. А залишки вільної гривні можна було загнати по 26,56 місяць тому... От тим не скористався, і трохи жалію... Хоча +/- 2к дулярів погоди не роблять...
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:23

  dima_beleb написав:
  Амвросий написав:
  somilitark написав:Как там детки слившие по 26.73? Будут ещё полгода сидеть на текущих или образумятся? Фиксанут прибыль и больше не будут ходить против ветра?


по 26.8 выходил, уже в минусе, часть на депозите :?
Честно сказать не ожидал что такой скачек будет. Но еще надеюсь что просядет :)

почему не ожидали?
Рубль РФ скачет уже с месяц. Ну так и гривня за ним поскакала.
Да и вам прямым текстом делали намеки в СМИ: "девальвация нужна, это хорошо"


На сейчас в РФ евро и доллар в низ относительно рубля. :roll:
avoska220
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:38

Гривнепатриоты

  Nighthawk написав:Як себе почувають панове гривнепатріоти? Депозитна гривня під 12% річних не тисне? :D Забив на вас Кобзар, ой забив...
Хто був розумний-тарився онлайн у ТАЗі по 24,90 ще 9.03.2020. А залишки вільної гривні можна було загнати по 26,56 місяць тому... От тим не скористався, і трохи жалію... Хоча +/- 2к дулярів погоди не роблять...

Гривнепатриоты задумываются... Против фактов не попрешь. Пока что есть ещё возможности пополнять старые депо, пополняют. Но открывать на год под 12% уже не весело. Альтернатив не сильно много, в качестве достойной - 5 летнее $ депо под 5%.
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:52

  kianushkolosov написав:Альтернатив не сильно много, в качестве достойной - 5 летнее $ депо под 5%.


Хто пропонує?..
sergey_sryvkin
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