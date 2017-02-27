yuri_m написав:Дай бог около 33 остановиться. Вот оттуда до 30 откатят перед выборами
вы уже покупаете ?
Я "уже покупал" еще в декабре по 23-24. И покупал на всем периоде "гарантированной стабильности" пока курс медленно рос до 26. Сейчас полностью в валюте, текущие гривневые доходы только на текущие траты. Добираю по возможности валюту, но через свои схемы, не напрямую с наличного рынка. Выходит на 2-3% дешевле.
jump написав:В усіх львівських судах виникли проблеми з інтернетом через борг Державної судової адміністрації перед «Укртелекомом». Через це судді не мають доступу до бази законодавства на сайті ВРУ, суди не можуть відправляти SMS сторонам судових засідань і мають проблеми із завантаженням рішень та процесуальних документів до держреєстрів. Така ситуація виникла вперше, однак судові засідання не переносяться. Державна судова адміністрація підтвердила, що не має коштів на оплату інтернету, через що кілька разів зверталася до Мінфіну. https://zaxid.net/v_usih_lvivskih_sudah ... u_n1505230
А я всё ждала что они скажут на то что дела в реестре появляются задним числом, месяцев эдак 8-9 давностью ))) проблемы с Укртелекомом и интернетом оказалось... От страна веселая )))
Як себе почувають панове гривнепатріоти? Депозитна гривня під 12% річних не тисне? Забив на вас Кобзар, ой забив... Хто був розумний-тарився онлайн у ТАЗі по 24,90 ще 9.03.2020. А залишки вільної гривні можна було загнати по 26,56 місяць тому... От тим не скористався, і трохи жалію... Хоча +/- 2к дулярів погоди не роблять...
Nighthawk написав:Як себе почувають панове гривнепатріоти? Депозитна гривня під 12% річних не тисне? Забив на вас Кобзар, ой забив... Хто був розумний-тарився онлайн у ТАЗі по 24,90 ще 9.03.2020. А залишки вільної гривні можна було загнати по 26,56 місяць тому... От тим не скористався, і трохи жалію... Хоча +/- 2к дулярів погоди не роблять...
Гривнепатриоты задумываются... Против фактов не попрешь. Пока что есть ещё возможности пополнять старые депо, пополняют. Но открывать на год под 12% уже не весело. Альтернатив не сильно много, в качестве достойной - 5 летнее $ депо под 5%.