Амвросий написав: dima_beleb написав: Да и вам прямым текстом делали намеки в СМИ: "девальвация нужна, это хорошо" Да и вам прямым текстом делали намеки в СМИ: "девальвация нужна, это хорошо"



когда что в сми говорят обычно наоборот нужно слушать. Если говорят что нет причин для девальвации, тогда можно ждать девальвацию. А если говорят нужна девальвация, значит девальвации быть не должно



Оно то хорошо, только немного раньше времени... Как назло не вовремя. На пару недель позже было бы нормально когда что в сми говорят обычно наоборот нужно слушать. Если говорят что нет причин для девальвации, тогда можно ждать девальвацию. А если говорят нужна девальвация, значит девальвации быть не должноОно то хорошо, только немного раньше времени... Как назло не вовремя. На пару недель позже было бы нормально

Та таке... Девальвація - це справжній порятунок для економіки. Радіє девальвації електорат, радіє худоба, радіє природа. Вже завтра "все запрацює" - безхатьки їстимуть чорну ікру, у всіх зникне лупа та розсмокчуться рубці. Та таке... Девальвація - це справжній порятунок для економіки. Радіє девальвації електорат, радіє худоба, радіє природа. Вже завтра "все запрацює" - безхатьки їстимуть чорну ікру, у всіх зникне лупа та розсмокчуться рубці.

