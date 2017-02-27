dima_beleb написав:Да и вам прямым текстом делали намеки в СМИ: "девальвация нужна, это хорошо"
когда что в сми говорят обычно наоборот нужно слушать. Если говорят что нет причин для девальвации, тогда можно ждать девальвацию. А если говорят нужна девальвация, значит девальвации быть не должно
Оно то хорошо, только немного раньше времени... Как назло не вовремя. На пару недель позже было бы нормально
Та таке... Девальвація - це справжній порятунок для економіки. Радіє девальвації електорат, радіє худоба, радіє природа. Вже завтра "все запрацює" - безхатьки їстимуть чорну ікру, у всіх зникне лупа та розсмокчуться рубці.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Торги по доллару продолжают проходить под знаком превышения спроса над предложением. Идут операции по лотам до 1 млн долларов. НБУ вышел на торги с продажей по 27,67 гривен. Это частично снижает давление на гривну, но общий настрой пока остается негативным для нацвалюты.
Важно уточнить - "сегодня не пойдем" или "до конца недели". На сегодня расти и так хватит, на 25 копеек подскочили с открытия торгов. Легкий откат, и поехали дальше вверх! НБУ и так 2 дня вообще не выходил на рынок. Может себе позволить хотя бы на третий засвидетельствовать своё почтение.
Востаннє редагувалось yuri_m в Пон 20 лип, 2020 14:03, всього редагувалось 1 раз.
Nighthawk написав:Як себе почувають панове гривнепатріоти? Депозитна гривня під 12% річних не тисне? Забив на вас Кобзар, ой забив... Хто був розумний-тарився онлайн у ТАЗі по 24,90 ще 9.03.2020. А залишки вільної гривні можна було загнати по 26,56 місяць тому... От тим не скористався, і трохи жалію... Хоча +/- 2к дулярів погоди не роблять...
відкрив ще по 12%. поки є.. 23.07 - облікова ставка
Nighthawk написав:Як себе почувають панове гривнепатріоти? Депозитна гривня під 12% річних не тисне? Забив на вас Кобзар, ой забив... Хто був розумний-тарився онлайн у ТАЗі по 24,90 ще 9.03.2020. А залишки вільної гривні можна було загнати по 26,56 місяць тому... От тим не скористався, і трохи жалію... Хоча +/- 2к дулярів погоди не роблять...
Nighthawk написав:Як себе почувають панове гривнепатріоти?
Чудово себе почуваємо, чудово - поповнюючи стовпці під 18,5%!
Долярчик написав:
Алексей77 написав:Господа, сориентируйте по ситуации Нужно купить 1,5 куе. Когда лучше это сделать на этой неделе?
Аналогічно! Але я ще чекаю... Навіть не так - я вже частину гривні, за яку мав брати доляр - поповнив сьогодні гривнестовпець! От так було: А так стало: ЦІКАВО, чи ще хтось так нагло залазив вище Фонда, коли з усіх чайників трублять - "дефолт/інфляція/долар пА пііісять/хутін наступає/нас зливають і т. п.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!