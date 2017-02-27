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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5990599159925993

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 139
Різких коливань курсу валют не очікую
29%
41
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
13
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
42%
59
Ніяких змін не очікую
19%
26
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:53

скинув $ по 27,50 сбербанк
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:57

  Moneta написав:МБ 27.67 Нбу продает

Перший знак що за 28 не підемо

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:58

  Амвросий написав:
  dima_beleb написав:Да и вам прямым текстом делали намеки в СМИ: "девальвация нужна, это хорошо"


когда что в сми говорят обычно наоборот нужно слушать. Если говорят что нет причин для девальвации, тогда можно ждать девальвацию. А если говорят нужна девальвация, значит девальвации быть не должно :)

Оно то хорошо, только немного раньше времени... Как назло не вовремя. На пару недель позже было бы нормально :roll:

Та таке... Девальвація - це справжній порятунок для економіки. Радіє девальвації електорат, радіє худоба, радіє природа. Вже завтра "все запрацює" - безхатьки їстимуть чорну ікру, у всіх зникне лупа та розсмокчуться рубці.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:59

  sergey_sryvkin написав:
  kianushkolosov написав:Альтернатив не сильно много, в качестве достойной - 5 летнее $ депо под 5%.


Хто пропонує?..

Альфа банк, но прошу учесть что назад наличные хрустящие франклины этот банк отдает не очень охотно.
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Торги по доллару продолжают проходить под знаком превышения спроса над предложением. Идут операции по лотам до 1 млн долларов. НБУ вышел на торги с продажей по 27,67 гривен. Это частично снижает давление на гривну, но общий настрой пока остается негативным для нацвалюты.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:01

  Nazarkino написав:
  Moneta написав:МБ 27.67 Нбу продает

Перший знак що за 28 не підемо

*Відправлено з Чату

Важно уточнить - "сегодня не пойдем" или "до конца недели". 8) На сегодня расти и так хватит, на 25 копеек подскочили с открытия торгов. Легкий откат, и поехали дальше вверх! НБУ и так 2 дня вообще не выходил на рынок. Может себе позволить хотя бы на третий засвидетельствовать своё почтение. :D
Востаннє редагувалось yuri_m в Пон 20 лип, 2020 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:01

  Nighthawk написав:Як себе почувають панове гривнепатріоти? Депозитна гривня під 12% річних не тисне? :D Забив на вас Кобзар, ой забив...
Хто був розумний-тарився онлайн у ТАЗі по 24,90 ще 9.03.2020. А залишки вільної гривні можна було загнати по 26,56 місяць тому... От тим не скористався, і трохи жалію... Хоча +/- 2к дулярів погоди не роблять...


відкрив ще по 12%. поки є.. :D
23.07 - облікова ставка 8)
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:09

  Nighthawk написав:Як себе почувають панове гривнепатріоти? Депозитна гривня під 12% річних не тисне? :D Забив на вас Кобзар, ой забив...
Хто був розумний-тарився онлайн у ТАЗі по 24,90 ще 9.03.2020. А залишки вільної гривні можна було загнати по 26,56 місяць тому... От тим не скористався, і трохи жалію... Хоча +/- 2к дулярів погоди не роблять...


Яка стратегія далі - докупляти, чекати ...?
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:25

  kianushkolosov написав:
  sergey_sryvkin написав:
  kianushkolosov написав:Альтернатив не сильно много, в качестве достойной - 5 летнее $ депо под 5%.


Хто пропонує?..

Альфа банк,


дякую, це не варіант...

  kianushkolosov написав:но прошу учесть что назад наличные хрустящие франклины этот банк отдает не очень охотно.


Хм, а з Грантами та Джексонами без проблем, чи як ? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:30

Навіть, удави не настільки спокійні, як гривнепатріоти!)))

  Nighthawk написав:Як себе почувають панове гривнепатріоти?

Чудово себе почуваємо, чудово - поповнюючи стовпці під 18,5%!
  Долярчик написав:
  Алексей77 написав:Господа, сориентируйте по ситуации
Нужно купить 1,5 куе. Когда лучше это сделать на этой неделе?

Аналогічно!
Але я ще чекаю...
Навіть не так - я вже частину гривні, за яку мав брати доляр - поповнив сьогодні гривнестовпець!
От так було:
Зображення
А так стало:
Зображення
ЦІКАВО, чи ще хтось так нагло залазив вище Фонда, коли з усіх чайників трублять - "дефолт/інфляція/долар пА пііісять/хутін наступає/нас зливають і т. п. :?: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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