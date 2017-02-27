Перший знак що за 28 не підемо
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 лип, 2020 13:57
Перший знак що за 28 не підемо
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 20 лип, 2020 13:58
Та таке... Девальвація - це справжній порятунок для економіки. Радіє девальвації електорат, радіє худоба, радіє природа. Вже завтра "все запрацює" - безхатьки їстимуть чорну ікру, у всіх зникне лупа та розсмокчуться рубці.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Пон 20 лип, 2020 13:59
Додано: Пон 20 лип, 2020 14:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Торги по доллару продолжают проходить под знаком превышения спроса над предложением. Идут операции по лотам до 1 млн долларов. НБУ вышел на торги с продажей по 27,67 гривен. Это частично снижает давление на гривну, но общий настрой пока остается негативным для нацвалюты.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Пон 20 лип, 2020 14:01
Важно уточнить - "сегодня не пойдем" или "до конца недели". На сегодня расти и так хватит, на 25 копеек подскочили с открытия торгов. Легкий откат, и поехали дальше вверх! НБУ и так 2 дня вообще не выходил на рынок. Может себе позволить хотя бы на третий засвидетельствовать своё почтение.
Востаннє редагувалось yuri_m в Пон 20 лип, 2020 14:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 лип, 2020 14:01
За місяць кількість пропозицій по роботі за кордоном для українців збільшилась на 20%
На початку літа на сайті Jooble було зафіксовано 6,7 тисяч вакансій, пов'язаних з працевлаштуванням в інших країнах. За місяць кількість таких вакансій зросла до майже 8 тисяч.
Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними.
За інформацією сайта Jooble, найбільший попит на українських фахівців залишається у таких країнах, як Польща (5526 вакансій), Чехія (263) та Німеччина (183).
Востаннє редагувалось jump в Пон 20 лип, 2020 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 лип, 2020 14:09
Яка стратегія далі - докупляти, чекати ...?
Додано: Пон 20 лип, 2020 14:25
дякую, це не варіант...
Хм, а з Грантами та Джексонами без проблем, чи як ?
Додано: Пон 20 лип, 2020 14:35
Додано: Пон 20 лип, 2020 14:37
Споры и гадания дело пустое.А когда увидите кадров,покупающих перед вами по 20-50 долларов,вот тогда и можно задумываться о сливе.Эх,жаль до 26,5 в августе, похоже,уже не дотянем,не дали хорошо докупить.Все плохо и денег нет,вот и запустили девал животворящий.На радость заказчикам.
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