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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 лип, 2020 14:40
Комментарии к торгам с конкурирующего ресурса
13:59 Ажиотаж стих, "биды" поползли вниз.
13:14 "Биды" подтягиваются всё выше, спрэд уже меньше копейки.
12:52 Появился Нацбанк с продажей по 27,67.
ИМХО раз нацбанк начал продавать значит и нам можно
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yama
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Додано: Пон 20 лип, 2020 14:40
Долярчик написав: sequence написав:
судя по капсам и выделениям жирным, таки нервничайте )
Ні, просто дивуюсь, що не бачать моїх повідомлень - що тільки при курсі 31 можна починати кидати каміння в мій город
А зараз ще, навіть, 28 не пробили
они вам завидуют, не звертайте уваги)
kianushkolosov написав:
Альфа банк, но прошу учесть что назад наличные хрустящие франклины этот банк отдает не очень охотно.
отдает нормально не наговаривайте, 5% от 8000$ что немного больше фонда.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 20 лип, 2020 14:45, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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Додано: Пон 20 лип, 2020 14:45
yama написав:
ИМХО раз нацбанк начал продавать значит и нам можно
Нацбанк вже не той...
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sergey_sryvkin
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:09
dima_beleb написав: yuri_m написав:
Дай бог около 33 остановиться. Вот оттуда до 30 откатят перед выборами - и электорат снова радостно отдаст голоса за "зеленых". Типа вот же, курс начали обратно вниз гнать. Спасители...
возможно.
но ходят слухи о второй волне "хвори" где-то в 20-тых числах сентября.
и ограничительные меры будут более жесткими, по сравнению с весной. Да длительность этих мер будет до июля 2021 года.
И как это повлияет на экономику и местные выборы?
огласите источник слухов ? или ББС ( баба бабе сказала )
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yama
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:10
я в шоке
похоже началось
каждый день растём гдето на 0,5%
26,9 было дорого
27,2 тоже дорого было
и даже вчера по 27,5 дорого
сегодня всё с текуцщих конвертнул онлайн гдето по 27,6
надеюсь и дальше будем расти каждый день на 0,5%
как понял депо в гривнях это попандос
вобщем это звиздец
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:12
yama написав: dima_beleb написав: yuri_m написав:
Дай бог около 33 остановиться. Вот оттуда до 30 откатят перед выборами - и электорат снова радостно отдаст голоса за "зеленых". Типа вот же, курс начали обратно вниз гнать. Спасители...
возможно.
но ходят слухи о второй волне "хвори" где-то в 20-тых числах сентября.
и ограничительные меры будут более жесткими, по сравнению с весной. Да длительность этих мер будет до июля 2021 года.
И как это повлияет на экономику и местные выборы?
огласите источник слухов ? или ББС ( баба бабе сказала )
Ну взагалі-то це і так зрозуміло - на 1 вересня - закінчення основного "відпускного" сезону , початок масового руху туди-сюди ; ріст контактів і відповідно заражень , плюс імовірне похолодання - а далі інкубаційний період і нова хвиля ...
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:13
kianushkolosov написав: sergey_sryvkin написав: kianushkolosov написав:
Альтернатив не сильно много, в качестве достойной - 5 летнее $ депо под 5%.
Хто пропонує?..
Альфа банк, но прошу учесть что назад наличные хрустящие франклины этот банк отдает не очень охотно.
Та нормально отдает, но заморозить на 5 лет под 5% баксы - ну, такое...
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:22
V2 написав: Nighthawk написав:
Як себе почувають панове гривнепатріоти? Депозитна гривня під 12% річних не тисне?
Забив на вас Кобзар, ой забив...
Хто був розумний-тарився онлайн у ТАЗі по 24,90 ще 9.03.2020. А залишки вільної гривні можна було загнати по 26,56 місяць тому... От тим не скористався, і трохи жалію... Хоча +/- 2к дулярів погоди не роблять...
Яка стратегія далі - докупляти, чекати ...?
Наразі докупив євро по 31,15, хоча це дуже дорого... Якщо що, зразу виходжу з нього назад у гривню...
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:24
uaprofi написав:
я в шоке
похоже началось
каждый день растём гдето на 0,5%
26,9 было дорого
27,2 тоже дорого было
и даже вчера по 27,5 дорого
сегодня всё с текуцщих конвертнул онлайн гдето по 27,6
надеюсь и дальше будем расти каждый день на 0,5%
как понял депо в гривнях это попандос
вобщем это звиздец
Декабрь-2019: "Покупать доллары по 24? Та шо я дурной! Я лучше под 15% гривны в банк на депозит положу".
Март-2020: "По 25.50 баксы брать? Та на фиг надо! Лучше гривны в банк под 12% положу".
Июль-2020: "По 27.50 уже доллар?! Блин, надо срочно брать! И на фиг тот депозит в гривнах..."
Вы прослушали радио-спектакль "Будни украинского "аленя"".
Нет бы сразу купить валюту, пока курс был сладкий, и держать потом её в кубышке. Или в том же банке, пусть и под 4-5%. Нет же, нам подавай, чтобы адреналин аж в сапоги стекал потоками...
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