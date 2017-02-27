Додано: Пон 20 лип, 2020 15:34

uaprofi написав: я в шоке

похоже началось

каждый день растём гдето на 0,5%



26,9 было дорого

27,2 тоже дорого было

и даже вчера по 27,5 дорого



сегодня всё с текуцщих конвертнул онлайн гдето по 27,6

надеюсь и дальше будем расти каждый день на 0,5%

как понял депо в гривнях это попандос

вобщем это звиздец я в шокепохоже началоськаждый день растём гдето на 0,5%26,9 было дорого27,2 тоже дорого былои даже вчера по 27,5 дорогосегодня всё с текуцщих конвертнул онлайн гдето по 27,6надеюсь и дальше будем расти каждый день на 0,5%как понял депо в гривнях это попандосвобщем это звиздец

Да всё норм.Пополняйте депо и кайфуйте.Потом скрины кидайте по 10 раз и говорите, что даже курс 35 это ерунда,когда я пришёл 11 лет на форум, то тут крутились гранды и монстры.А сейчас такое впечатление что прыщавые ученики ПТУ кичат своей тупостью и деревянностью с особым упорством.Короче пора взрослеть, а не тупить с идиотами.Налик пока на подсосе, пора уже напечатать побольше и раздать подрядчикам разнообразных схем и откатов, вот тогда будет движ как в 14-м, а пока сопли и стоны,считающих профит в бумаге(((