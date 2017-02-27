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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 лип, 2020 15:28
uaprofi написав:
я в шоке
похоже началось
каждый день растём гдето на 0,5%
26,9 было дорого
27,2 тоже дорого было
и даже вчера по 27,5 дорого
сегодня всё с текуцщих конвертнул онлайн гдето по 27,6
надеюсь и дальше будем расти каждый день на 0,5%
как понял депо в гривнях это попандос
вобщем это звиздец
Уже откат.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:28
Faceless написав: kianushkolosov написав:
Альтернатив не сильно много, в качестве достойной - 5 летнее $ депо под 5%.
заморозить на 5 лет под 5% баксы - ну, такое...
А ви б як розпорядились?..
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:30
Faceless написав:
Та нормально отдает, но заморозить на 5 лет под 5% баксы - ну, такое...
Стакан наполовину пуст
Стакан наполовину полон: Зафиксировать рекордную ставку сроком аж на 5 лет
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:31
Nighthawk написав:
Наразі докупив євро по 31,15, хоча це дуже дорого... Якщо що, зразу виходжу з нього назад у гривню...
Купить на пике курса - это наше всё! Вы хоть бы немного новостями из Европы интересовались перед покупкой. Все выходные Еврокомиссия заседала и решала, сколько им евро напечатать надо, чтобы спасать экономику Европы. Так и не доторговались, какая сумма будет... В цену евро сейчас закладывают ожидания, что печатать будут мало. А если таки много? Где потом ловить этот евро придется? То-то же...
Я свои евро продал на фиг сегодня. Вернее сконвертировал в доллары по 1.1425. И не жалею!
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:31
Вот будет хохма, если откатимся к 27.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:32
sergey_sryvkin написав: Faceless написав: kianushkolosov написав:
Альтернатив не сильно много, в качестве достойной - 5 летнее $ депо под 5%.
заморозить на 5 лет под 5% баксы - ну, такое...
А ви б як розпорядились?..
Поки що натикав стовпців під 4,25-4,5%, строками від півроку до півтора. А там буде видно
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:34
uaprofi написав:
я в шоке
похоже началось
каждый день растём гдето на 0,5%
26,9 было дорого
27,2 тоже дорого было
и даже вчера по 27,5 дорого
сегодня всё с текуцщих конвертнул онлайн гдето по 27,6
надеюсь и дальше будем расти каждый день на 0,5%
как понял депо в гривнях это попандос
вобщем это звиздец
Да всё норм.
Пополняйте депо и кайфуйте.
Потом скрины кидайте по 10 раз и говорите, что даже курс 35 это ерунда,когда я пришёл 11 лет на форум, то тут крутились гранды и монстры.
А сейчас такое впечатление что прыщавые ученики ПТУ кичат своей тупостью и деревянностью с особым упорством.
Короче пора взрослеть, а не тупить с идиотами.
Налик пока на подсосе, пора уже напечатать побольше и раздать подрядчикам разнообразных схем и откатов, вот тогда будет движ как в 14-м, а пока сопли и стоны,считающих профит в бумаге(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:35
- "скупайтесь глупцы"
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плюсуйте
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:38
Striker написав:
Вот будет хохма, если откатимся к 27.
А может лучше к 26?
Как там текущие счета?
Неделю назад в воскресенье была продажа по 27.10,а теперь откатились на 27.65,это всего навсего 2.5 месяца не депо,всё по плану
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:40
Striker написав:
Вот будет хохма, если откатимся к 27.
будет хохма если макулатура_патриоты переживут зиму
классическое лето - доллар медленно, но уверенно шагает на север
вот оно нормальное сезонное дыхание украинского валютного рынка - летом покупай, зимой продавай - когда не мешают всякие ОВГЗ-пирамиды
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