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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5993599459955996>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 141
Різких коливань курсу валют не очікую
30%
42
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
13
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
42%
59
Ніяких змін не очікую
19%
27
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:28

  uaprofi написав:я в шоке
похоже началось
каждый день растём гдето на 0,5%

26,9 было дорого
27,2 тоже дорого было
и даже вчера по 27,5 дорого

сегодня всё с текуцщих конвертнул онлайн гдето по 27,6
надеюсь и дальше будем расти каждый день на 0,5%
как понял депо в гривнях это попандос
вобщем это звиздец


Уже откат. :lol:
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:28

  Faceless написав:
  kianushkolosov написав:Альтернатив не сильно много, в качестве достойной - 5 летнее $ депо под 5%.

заморозить на 5 лет под 5% баксы - ну, такое...


А ви б як розпорядились?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:30

  Faceless написав:Та нормально отдает, но заморозить на 5 лет под 5% баксы - ну, такое...

Стакан наполовину пуст

Стакан наполовину полон: Зафиксировать рекордную ставку сроком аж на 5 лет
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:31

  Nighthawk написав:Наразі докупив євро по 31,15, хоча це дуже дорого... Якщо що, зразу виходжу з нього назад у гривню...

Купить на пике курса - это наше всё! Вы хоть бы немного новостями из Европы интересовались перед покупкой. Все выходные Еврокомиссия заседала и решала, сколько им евро напечатать надо, чтобы спасать экономику Европы. Так и не доторговались, какая сумма будет... В цену евро сейчас закладывают ожидания, что печатать будут мало. А если таки много? Где потом ловить этот евро придется? То-то же...

Я свои евро продал на фиг сегодня. Вернее сконвертировал в доллары по 1.1425. И не жалею!
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:31

Вот будет хохма, если откатимся к 27.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:32

  sergey_sryvkin написав:
  Faceless написав:
  kianushkolosov написав:Альтернатив не сильно много, в качестве достойной - 5 летнее $ депо под 5%.

заморозить на 5 лет под 5% баксы - ну, такое...


А ви б як розпорядились?..

Поки що натикав стовпців під 4,25-4,5%, строками від півроку до півтора. А там буде видно
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:34

  uaprofi написав:я в шоке
похоже началось
каждый день растём гдето на 0,5%

26,9 было дорого
27,2 тоже дорого было
и даже вчера по 27,5 дорого

сегодня всё с текуцщих конвертнул онлайн гдето по 27,6
надеюсь и дальше будем расти каждый день на 0,5%
как понял депо в гривнях это попандос
вобщем это звиздец

Да всё норм.
Пополняйте депо и кайфуйте.
Потом скрины кидайте по 10 раз и говорите, что даже курс 35 это ерунда,когда я пришёл 11 лет на форум, то тут крутились гранды и монстры.
А сейчас такое впечатление что прыщавые ученики ПТУ кичат своей тупостью и деревянностью с особым упорством.

Короче пора взрослеть, а не тупить с идиотами.

Налик пока на подсосе, пора уже напечатать побольше и раздать подрядчикам разнообразных схем и откатов, вот тогда будет движ как в 14-м, а пока сопли и стоны,считающих профит в бумаге(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:35

- "скупайтесь глупцы"
- "буратины никогда не будут в жирном плюсе"
- "28 (30, 35, 40) вопрос времени"

плюсуйте
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:38

  Striker написав:Вот будет хохма, если откатимся к 27.

А может лучше к 26?

Как там текущие счета?
Неделю назад в воскресенье была продажа по 27.10,а теперь откатились на 27.65,это всего навсего 2.5 месяца не депо,всё по плану :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:40

  Striker написав:Вот будет хохма, если откатимся к 27.

будет хохма если макулатура_патриоты переживут зиму

классическое лето - доллар медленно, но уверенно шагает на север
вот оно нормальное сезонное дыхание украинского валютного рынка - летом покупай, зимой продавай - когда не мешают всякие ОВГЗ-пирамиды
Zebra
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