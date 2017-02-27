ИМХА, НАДА, СНОВА, ПАКУПАТЬ
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 лип, 2020 15:44
Додано: Пон 20 лип, 2020 15:56
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...................20.07.2020.............21.07.2020
дата розрахунку..................17.07.2020..............20.07.2020
Євро.....................................31,2554...................31,5908
Долар США..........................27,3606...................27,6011
После полудня доллар прибавил еще чуть более 2 копеек.
Открылись на 6 копеек выше закрытия пятницы со спредом 3 копейки. После утреннего кофе спокойно приподнялись на 2 копейки. Около 11 сузили спред до рабочих 2 копеек, начали торговать и выросли сразу на 7 копеек. На этой высоте снова взяли паузу. К полудню выросли еще на 4 копейки.
После 12 приподнялись еще на 2 копейки и остановились до конца нервной, но, похоже, малоликвидной сессии.
Участниками рынка был замечен регулятор, но его офер выглядит высоковатым. Очень сомневаюсь, что продал много.
Официальный курс встретили котировками 27.6300 - 27.6500. За день выросли на 15 копеек относительно открытия и на 21 копейку относительно закрытия пятницы.
Этот день в истории:
2019 - 25.8153 (-22) +179
2018 - 26.4461 (-3) +116
2017 - 25.9283 (-2)
2016 - 24.8116 (-0)
Если кому интересно мое бодание с банком, вторая часть марлезонского балета: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5018316#p5018316
Додано: Пон 20 лип, 2020 15:57
Додано: Пон 20 лип, 2020 15:57
Вот сразу видно - профи.
Додано: Пон 20 лип, 2020 15:57
Додано: Пон 20 лип, 2020 15:57
Авангарду Гонтаревой налили еще 200 млн под 6%. Интересно, какая на сегодня стратегия - арбитражить на ОВГЗ, или покупать доллар?
Додано: Пон 20 лип, 2020 16:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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