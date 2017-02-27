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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 599459955996599759985999>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 144
Різких коливань курсу валют не очікую
29%
42
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
14
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
42%
60
Ніяких змін не очікую
19%
28
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:44

  yama написав:Комментарии к торгам с конкурирующего ресурса
13:59 Ажиотаж стих, "биды" поползли вниз.
13:14 "Биды" подтягиваются всё выше, спрэд уже меньше копейки.
12:52 Появился Нацбанк с продажей по 27,67.

ИМХО раз нацбанк начал продавать значит и нам можно :)

ИМХА, НАДА, СНОВА, ПАКУПАТЬ :lol:
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:56

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...................20.07.2020.............21.07.2020
дата розрахунку..................17.07.2020..............20.07.2020
Євро.....................................31,2554...................31,5908
Долар США..........................27,3606...................27,6011
После полудня доллар прибавил еще чуть более 2 копеек.
Открылись на 6 копеек выше закрытия пятницы со спредом 3 копейки. После утреннего кофе спокойно приподнялись на 2 копейки. Около 11 сузили спред до рабочих 2 копеек, начали торговать и выросли сразу на 7 копеек. На этой высоте снова взяли паузу. К полудню выросли еще на 4 копейки.
После 12 приподнялись еще на 2 копейки и остановились до конца нервной, но, похоже, малоликвидной сессии.
Участниками рынка был замечен регулятор, но его офер выглядит высоковатым. Очень сомневаюсь, что продал много.
Официальный курс встретили котировками 27.6300 - 27.6500. За день выросли на 15 копеек относительно открытия и на 21 копейку относительно закрытия пятницы.

Этот день в истории:
2019 - 25.8153 (-22) +179
2018 - 26.4461 (-3) +116

2017 - 25.9283 (-2)
2016 - 24.8116 (-0)

Если кому интересно мое бодание с банком, вторая часть марлезонского балета: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5018316#p5018316
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:57

  Zebra написав:- "скупайтесь глупцы"
- "буратины никогда не будут в жирном плюсе"
- "28 (30, 35, 40) вопрос времени"

плюсуйте

можно бы было плюсануть если б не было попандоса с паритетом
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:57

  uaprofi написав:я в шоке
похоже началось
каждый день растём гдето на 0,5%

26,9 было дорого
27,2 тоже дорого было
и даже вчера по 27,5 дорого

сегодня всё с текуцщих конвертнул онлайн гдето по 27,6
надеюсь и дальше будем расти каждый день на 0,5%
как понял депо в гривнях это попандос
вобщем это звиздец


Вот сразу видно - профи. :lol:
montagvide
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:57

  DmitryK написав:
  Zebra написав:- "скупайтесь глупцы"
- "буратины никогда не будут в жирном плюсе"
- "28 (30, 35, 40) вопрос времени"

плюсуйте

можно бы было плюсануть если б не было попандоса с паритетом

Еще не вечер.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:57

Авангарду Гонтаревой налили еще 200 млн под 6%. Интересно, какая на сегодня стратегия - арбитражить на ОВГЗ, или покупать доллар? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Faceless написав:Поки що натикав стовпців під 4,25-4,5%, строками від півроку до півтора. А там буде видно


В яких банках посадили?
V2
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  uaprofi написав:сегодня всё с текуцщих конвертнул онлайн гдето по 27,6
надеюсь и дальше будем расти каждый день на 0,5%

Ну, я для себя наоборот решил - не дергаться, если уж на начале роста прозевал, то нечего прыгать в "последние вагоны". Благо, все равно большая часть в валюте
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:07

  V2 написав:
  Faceless написав:Поки що натикав стовпців під 4,25-4,5%, строками від півроку до півтора. А там буде видно


В яких банках посадили?

В Земельному Капіталі - я там гусарю періодично
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Начали падать вниз по копейке, к чему бы это :?: :mrgreen:
Жадность - порождает бедность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
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