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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 лип, 2020 15:44
yama написав:
Комментарии к торгам с конкурирующего ресурса
13:59 Ажиотаж стих, "биды" поползли вниз.
13:14 "Биды" подтягиваются всё выше, спрэд уже меньше копейки.
12:52 Появился Нацбанк с продажей по 27,67.
ИМХО раз нацбанк начал продавать значит и нам можно
ИМХА, НАДА, СНОВА, ПАКУПАТЬ
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:56
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...................20.07.2020.............21.07.2020
дата розрахунку..................17.07.2020..............20.07.2020
Євро.....................................31,2554...................31,5908
Долар США..........................27,3606...................27,6011
После полудня доллар прибавил еще чуть более 2 копеек.
Открылись на 6 копеек выше закрытия пятницы со спредом 3 копейки. После утреннего кофе спокойно приподнялись на 2 копейки. Около 11 сузили спред до рабочих 2 копеек, начали торговать и выросли сразу на 7 копеек. На этой высоте снова взяли паузу. К полудню выросли еще на 4 копейки.
После 12 приподнялись еще на 2 копейки и остановились до конца нервной, но, похоже, малоликвидной сессии.
Участниками рынка был замечен регулятор, но его офер выглядит высоковатым. Очень сомневаюсь, что продал много.
Официальный курс встретили котировками 27.6300 - 27.6500. За день выросли на 15 копеек относительно открытия и на 21 копейку относительно закрытия пятницы.
Этот день в истории:
2019 - 25.8153 (-22) +179
2018 - 26.4461 (-3) +116
2017 - 25.9283 (-2)
2016 - 24.8116 (-0)
Если кому интересно мое бодание с банком, вторая часть марлезонского балета: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5018316#p5018316
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:57
Zebra написав:
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- "28 (30, 35, 40) вопрос времени"
плюсуйте
можно бы было плюсануть если б не было попандоса с паритетом
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DmitryK
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:57
uaprofi написав:
я в шоке
похоже началось
каждый день растём гдето на 0,5%
26,9 было дорого
27,2 тоже дорого было
и даже вчера по 27,5 дорого
сегодня всё с текуцщих конвертнул онлайн гдето по 27,6
надеюсь и дальше будем расти каждый день на 0,5%
как понял депо в гривнях это попандос
вобщем это звиздец
Вот сразу видно - профи.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:57
DmitryK написав: Zebra написав:
- "скупайтесь глупцы"
- "буратины никогда не будут в жирном плюсе"
- "28 (30, 35, 40) вопрос времени"
плюсуйте
можно бы было плюсануть если б не было попандоса с паритетом
Еще не вечер.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:57
Авангарду Гонтаревой налили еще 200 млн под 6%. Интересно, какая на сегодня стратегия - арбитражить на ОВГЗ, или покупать доллар?
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Додано: Пон 20 лип, 2020 16:02
Faceless написав:
Поки що натикав стовпців під 4,25-4,5%, строками від півроку до півтора. А там буде видно
В яких банках посадили?
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Додано: Пон 20 лип, 2020 16:06
uaprofi написав:
сегодня всё с текуцщих конвертнул онлайн гдето по 27,6
надеюсь и дальше будем расти каждый день на 0,5%
Ну, я для себя наоборот решил - не дергаться, если уж на начале роста прозевал, то нечего прыгать в "последние вагоны". Благо, все равно большая часть в валюте
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Додано: Пон 20 лип, 2020 16:07
V2 написав: Faceless написав:
Поки що натикав стовпців під 4,25-4,5%, строками від півроку до півтора. А там буде видно
В яких банках посадили?
В Земельному Капіталі - я там гусарю періодично
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