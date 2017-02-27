ну так небольшой откат, так называемая коррекция должен быть , для тех кто не успел впрыгнуть в последний вагон и потом таки вверх
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 лип, 2020 16:14
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Додано: Пон 20 лип, 2020 16:17
Додано: Пон 20 лип, 2020 16:19
Додано: Пон 20 лип, 2020 16:39
ОВГЗ для нерезов, для местных только доллар, тем более схема рефинанс-межбанк-ва уже откатана.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
Додано: Пон 20 лип, 2020 16:40
16-30:
Харьков 27.57 - 27.65 (утром 27.47 - 27.49),
большинство курсов наличного доллара: 27.55 - 27.65 (ПОВ, опт)
Сумы 27.45 - 27.65 (27.35 - 27.50)
Полтава 27.55 - 27.65 (27.37 - 27.49)
Додано: Пон 20 лип, 2020 16:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
почем хотите слиться? 26,5-27?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
Додано: Пон 20 лип, 2020 16:55
врядли уже откатимся
тут бы на 28 остановится
хотя если будет расти как прежде по 20 копеек в день - то в концу недели будет 28.3
сегодня обменки дважды меняли курс
все гребут на себя
грндепо это полный звиздец
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Пон 20 лип, 2020 16:57
Додано: Пон 20 лип, 2020 16:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Після минулого року, грндепо видало 40% у перерахунку на валюту, варто було очікувати, що довго так не може бути.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 20 лип, 2020 17:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
все адеватные гривно-депозитчики после такой курсовой стабильности должны забрать свои депозиты и вернуть их не раньше, чем поднимутся ставки до обоснованного для волантильности гривны уровня (18-20%). Пусть банки покушают рефинанса.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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