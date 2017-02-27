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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 59955996599759985999>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 144
Різких коливань курсу валют не очікую
29%
42
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
14
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
42%
60
Ніяких змін не очікую
19%
28
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:14

Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:17

  Striker написав:Вот будет хохма, если откатимся к 27.

ну так небольшой откат, так называемая коррекция должен быть , для тех кто не успел впрыгнуть в последний вагон :lol: и потом таки вверх :(
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:19

  yama написав:
  Striker написав:Вот будет хохма, если откатимся к 27.

ну так небольшой откат, так называемая коррекция должен быть , для тех кто не успел впрыгнуть в последний вагон :lol: и потом таки вверх :(

был от 28 до 26,5
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:39

  zРадио написав:Авангарду Гонтаревой налили еще 200 млн под 6%. Интересно, какая на сегодня стратегия - арбитражить на ОВГЗ, или покупать доллар? :mrgreen:
ОВГЗ для нерезов, для местных только доллар, тем более схема рефинанс-межбанк-ва уже откатана.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:40

16-30:
Харьков 27.57 - 27.65 (утром 27.47 - 27.49),
большинство курсов наличного доллара: 27.55 - 27.65 (ПОВ, опт)

Сумы 27.45 - 27.65 (27.35 - 27.50)
Полтава 27.55 - 27.65 (27.37 - 27.49)
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  uaprofi написав:сегодня всё с текуцщих конвертнул онлайн гдето по 27,6
надеюсь и дальше будем расти каждый день на 0,5%
как понял депо в гривнях это попандос
вобщем это звиздец
почем хотите слиться? 26,5-27?
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:55

  Striker написав:Вот будет хохма, если откатимся к 27.


врядли уже откатимся
тут бы на 28 остановится
хотя если будет расти как прежде по 20 копеек в день - то в концу недели будет 28.3
сегодня обменки дважды меняли курс
все гребут на себя
грндепо это полный звиздец
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:57

  vitaliian написав:
  uaprofi написав:сегодня всё с текуцщих конвертнул онлайн гдето по 27,6
почем хотите слиться? 26,5-27?


по 150-180. Лет через 30 :)
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  uaprofi написав:грндепо это полный звиздец


Після минулого року, грндепо видало 40% у перерахунку на валюту, варто було очікувати, що довго так не може бути.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  uaprofi написав:грндепо это полный звиздец
все адеватные гривно-депозитчики после такой курсовой стабильности должны забрать свои депозиты и вернуть их не раньше, чем поднимутся ставки до обоснованного для волантильности гривны уровня (18-20%). Пусть банки покушают рефинанса.
верю в евро... по 1,4
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