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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5996599759985999>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 144
Різких коливань курсу валют не очікую
29%
42
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
14
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
42%
60
Ніяких змін не очікую
19%
28
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:10

а что здесь не ясно было?
лера с рожковой сыграли со своими друганами хорошую игру по огвз.
понятное дело, что годами такой откровенный грабёж продолжаться не мог, поэтому д.яша был пешкой в этой игре.
а что бы всё смягчить ситуацию по выходу спекулянтов с бумаг, в этот момент типа д.яша обиделся и уходит. на самом деле он в нужное время по указании леры отвёл всё внимание своими заявами от быстрого выхода с бумаг друганов леры и рожковой по хорошему коридору с хорошим курсом в у.е

курс ждём в ближ. дни 27.85 и потом малый откат на месяц к отметке 27,5.
далее по плану к отметке на декабрь 28,50 - 28,75.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:14

НБУ має продовжити зниження облікової ставки - Шевченко
Також він заявив, що НБУ має збалансувати портфелі банків.

"З одного боку необхідно посилити роботу зі зниження частки проблемних кредитів у банківській системі та покращення якості кредитних портфелів у банків. З іншого боку обмежити використання довгострокових цінних паперів, які банки купують використовуючи вільну ліквідність замість кредитування підприємств",- резюмий новий голова НБУ.

Новий голова Національного банку Кирило Шевченко вважає, що НБУ має переглянути ефективність кредитних канікул.
Востаннє редагувалось jump в Пон 20 лип, 2020 17:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:15

  Игорь Алексеевич написав:а что здесь не ясно было?
лера с рожковой сыграли со своими друганами хорошую игру по огвз.
понятное дело, что годами такой откровенный грабёж продолжаться не мог, поэтому д.яша был пешкой в этой игре.
а что бы всё смягчить ситуацию по выходу спекулянтов с бумаг, в этот момент типа д.яша обиделся и уходит. на самом деле он в нужное время по указании леры отвёл всё внимание своими заявами от быстрого выхода с бумаг друганов леры и рожковой по хорошему коридору с хорошим курсом в у.е

курс ждём в ближ. дни 27.85 и потом малый откат на месяц к отметке 27,5.
далее по плану к отметке на декабрь 28,50 - 28,75.

Если в июле 27-28, то декабре +10-20%% КАК МИНИМУМ, а это 30+
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:15

  Ой+ написав:
  uaprofi написав:грндепо это полный звиздец


Після минулого року, грндепо видало 40% у перерахунку на валюту, варто було очікувати, що довго так не може бути.


золотые слова ! (С)
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:17

  vitaliian написав:
  uaprofi написав:грндепо это полный звиздец
все адеватные гривно-депозитчики после такой курсовой стабильности должны забрать свои депозиты и вернуть их не раньше, чем поднимутся ставки до обоснованного для волантильности гривны уровня (18-20%). Пусть банки покушают рефинанса.

волАТильности :(
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:18

  Zebra написав:
  Игорь Алексеевич написав:а что здесь не ясно было?
лера с рожковой сыграли со своими друганами хорошую игру по огвз.
понятное дело, что годами такой откровенный грабёж продолжаться не мог, поэтому д.яша был пешкой в этой игре.
а что бы всё смягчить ситуацию по выходу спекулянтов с бумаг, в этот момент типа д.яша обиделся и уходит. на самом деле он в нужное время по указании леры отвёл всё внимание своими заявами от быстрого выхода с бумаг друганов леры и рожковой по хорошему коридору с хорошим курсом в у.е

курс ждём в ближ. дни 27.85 и потом малый откат на месяц к отметке 27,5.
далее по плану к отметке на декабрь 28,50 - 28,75.

Если в июле 27-28, то декабре +10-20%% КАК МИНИМУМ, а это 30+


30 психол. не дадут запустить. бизнес пока в карантине и до конца года для всех бы был комфортно в рамках 28,5-29.00 чувствовать.
далее опять панические настроения и стоимость товара будут закладывать по курсу 35-38
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:19

Глава инвестиционного подразделения BNP Paribas, управляющего активами размером более 550 млрд евро, заявил Financial Times, что кризис, спровоцированный пандемией, является "матерью всех рецессий".

По ожиданиям банка, восстановление будет медленным U, или W-образной формы.

Под особенно высоким давлением будут находиться развивающиеся экономики с избыточной долговой нагрузкой.

BNP Paribas fund arm braces for ‘mother of all recessions’
https://www.ft.com/content/0a95b82e-480 ... ec16d86e87
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:22

Все наше життя - це гра! ©®™

Цікаво, Цікаво...
Може то я восени-взимку НЕ полізу в іпотечний бетон, а всі гривнедепо конвертну в долар па 23? :D
А що, хтось минулого літа ДУМАВ, що буде взимку 23,ХХ?
А воно таки було!
ДумайТЕ!© ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:26

  zРадио написав:Глава инвестиционного подразделения BNP Paribas, управляющего активами размером более 550 млрд евро, заявил Financial Times, что кризис, спровоцированный пандемией, является "матерью всех рецессий".

По ожиданиям банка, восстановление будет медленным U, или W-образной формы.

Под особенно высоким давлением будут находиться развивающиеся экономики с избыточной долговой нагрузкой.

BNP Paribas fund arm braces for ‘mother of all recessions’
https://www.ft.com/content/0a95b82e-480 ... ec16d86e87


Економіка США за підсумками другого кварталу скоротилася на 37% в річному вираженні, свідчить оцінка Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомляє Інтерфакс.

МВФ також прогнозує, що за підсумками року падіння ВВП країни складе 6,6%, "незважаючи на безпрецедентну політику підтримки економіки".

Особисті споживчі витрати в США в лютому-березні знизилися на 18%, особливо в таких секторах послуг, як ресторанний і готельний бізнес, а також рітейл, відзначають в МВФ.

У травні спостерігалося зростання споживчих витрат на 8% на тлі відновлення роботи підприємств та повторний найм працівників.

Однак МВФ відзначає збереження високого рівня невизначеності.

"Головним ризиком, який найскладніше кількісно визначити, є те, що стрибок випадків COVID-19 в США може привести до нової часткової зупинки діяльності для збереження життів", - йдеться в прес-релізі.

Крім цього, МВФ очікує "значного стрибка" показника відношення боргу до ВВП країни. За прогнозом організації, до 2030 року він зросте до 160%, навіть якщо не буде прийнято нових фіскальних заходів підтримки економіки.

"Низькі процентні ставки нададуть простір для маневру, але як тільки економічна ситуація покращиться, буде необхідно прийти до незначного первинного профіциту бюджету, щоб стабілізувати рівень заборгованості", - додали в МВФ
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:27

Станом на 1 липня 2020 року на обліку у Держслужбі зайнятості майже 518 тисяч офіційно зареєстрованих безробітних, жінки становили 58%, чоловіки - 42%.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби зайнятості.

"Диплом вишу мали 50% зареєстрованих безробітних, 33% - закінчили професійно-технічний навчальний заклад, а 17% - загальноосвітню школу. За віковими групами 31% безробітних - молодь до 35 років, 29% - від 35 до 44, 40% - понад 45 років.

Із загальної кількості безробітних 21,8 тисяч (або 4%) мали інвалідність, 9,2 тис. (або 2%) - колишні учасники АТО, 5,2 тисячі (або 1%) - внутрішньо переміщені особи, 39,5 тисяч (або 8%) - люди, яким до пенсії за віком залишилося 10 і менше років, 4,5 тисяч (або 1%) - випускники навчальних закладів", - йдеться у повідомленні.

До звільнення 17% безробітних працювали у сфері торгівлі, 14% - переробній промисловості, 13% - у держуправлінні, обороні та соцстрахуванні, 9% - у сільському, лісовому та рибному господарстві.
jump
 
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