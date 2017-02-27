Додано: Пон 20 лип, 2020 17:10

а что здесь не ясно было?

лера с рожковой сыграли со своими друганами хорошую игру по огвз.

понятное дело, что годами такой откровенный грабёж продолжаться не мог, поэтому д.яша был пешкой в этой игре.

а что бы всё смягчить ситуацию по выходу спекулянтов с бумаг, в этот момент типа д.яша обиделся и уходит. на самом деле он в нужное время по указании леры отвёл всё внимание своими заявами от быстрого выхода с бумаг друганов леры и рожковой по хорошему коридору с хорошим курсом в у.е



курс ждём в ближ. дни 27.85 и потом малый откат на месяц к отметке 27,5.

далее по плану к отметке на декабрь 28,50 - 28,75.

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.