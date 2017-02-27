Додано: Пон 20 лип, 2020 18:14

Нічого страшного у просіданні гривні на 10% я не бачу - Гетманцев

ПОНЕДІЛОК, 20 ЛИПНЯ 2020, 17:35



Поступова девальвація гривні на 10% разом з іншими підтримувальними заходами створить стимули для економіки, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.



Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



"Якщо говорити про курс гривні, то на думку багатьох експертів, вона переоцінена в межах 10%. Це питання, яке має вирішувати Національний банк... Але нічого страшного в поступовому, повільному просіданні гривні в рамках 10% я особисто не бачу", - сказав Гетманцев під час онлайн-конференції аналітичного центру CASE Україна в понеділок.



При цьому він зазначив, що не бачить жодних підстав для неконтрольованої емісії або різкої девальвації.



"У нас немає підстав говорити про неконтрольовану емісію або різке падіння курсу гривні. Цього немає в намірах голови НБУ і цього немає в намірах у жодного з нас", - наголосив він.

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