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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 лип, 2020 18:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 20 лип, 2020 18:14
Нічого страшного у просіданні гривні на 10% я не бачу - Гетманцев
ПОНЕДІЛОК, 20 ЛИПНЯ 2020, 17:35
Поступова девальвація гривні на 10% разом з іншими підтримувальними заходами створить стимули для економіки, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Якщо говорити про курс гривні, то на думку багатьох експертів, вона переоцінена в межах 10%. Це питання, яке має вирішувати Національний банк... Але нічого страшного в поступовому, повільному просіданні гривні в рамках 10% я особисто не бачу", - сказав Гетманцев під час онлайн-конференції аналітичного центру CASE Україна в понеділок.
При цьому він зазначив, що не бачить жодних підстав для неконтрольованої емісії або різкої девальвації.
"У нас немає підстав говорити про неконтрольовану емісію або різке падіння курсу гривні. Цього немає в намірах голови НБУ і цього немає в намірах у жодного з нас", - наголосив він.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 20 лип, 2020 18:21
Ну что, гривнепатриоты, дождались отката? Аж целых 4 копейки откатили. Вот так и пойдем дальше в горы: на 25-30 копеек вверх за день, в конце торгов на 4-5 откат, и на следующий день снова по этой же кальке... Если летом так курс пошел расти, то осенью точно остановки уже не будет. Аттаракцион невиданной щедрости образца второй половины 2019 года никто повторять не будет - ресурсов таких просто нет физически! Тут хоть бы за 35 до конца года не выскочить...
Додано: Пон 20 лип, 2020 18:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
да. побольше устрашающих картинок, побольше загона, побольше экспрессии. В самом начале роста
Без эффекта неожиданности аналогичного по силе роста не может быть. А нас только ленивый не говорит про 30. Многие уже просто закупились, у многих вообще нет денег на покупку валюты.
пс. Гривны нет, если что, на всякий случай .
Додано: Пон 20 лип, 2020 18:51
это хорошо если завтра опять 30 копеек!!!
сегодня прикупил - завтра уже прибыль будет!
как никак кредитку гасить 25 чмсла!
чем выше курс - тем больше будет профит!
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Пон 20 лип, 2020 18:54
сумно...бл
у 73% населення немає ні гривні , ні валюти
забудьте про єпоху бідності, настає єпоха тотального зубожіння
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 20 лип, 2020 18:55
Кто-нибудь объясните Гетьманцеву, что гривна с начала года уже девальвировала на 15%, кто не верит, считайте сами: 27,6/23,9...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 20 лип, 2020 18:57
Ми гривнепатріоти, уже давно в доларі
Додано: Пон 20 лип, 2020 19:03
А в годовом исчислении, а к H1 2018? Толково придумано - взять в знаменатель самый высокий курс гривны за последние 4 года, и от него считать размер девальвации...
Нет - вы можете, конечно. Но в таком случае придется потрудиться привести сильные аргументы в пользу того, что курс <24 имел под собой экономическую базу, а не являлся инструментом фиксации прибыли для инсайдеров НБУ...
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