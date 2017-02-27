RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5996599759985999

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 147
Різких коливань курсу валют не очікую
30%
44
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
14
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
41%
61
Ніяких змін не очікую
19%
28
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 18:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зображення Зображення Зображення
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8651
З нами з: 21.09.12
Подякував: 913 раз.
Подякували: 1403 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 18:14

Нічого страшного у просіданні гривні на 10% я не бачу - Гетманцев
ПОНЕДІЛОК, 20 ЛИПНЯ 2020, 17:35

Поступова девальвація гривні на 10% разом з іншими підтримувальними заходами створить стимули для економіки, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якщо говорити про курс гривні, то на думку багатьох експертів, вона переоцінена в межах 10%. Це питання, яке має вирішувати Національний банк... Але нічого страшного в поступовому, повільному просіданні гривні в рамках 10% я особисто не бачу", - сказав Гетманцев під час онлайн-конференції аналітичного центру CASE Україна в понеділок.

При цьому він зазначив, що не бачить жодних підстав для неконтрольованої емісії або різкої девальвації.

"У нас немає підстав говорити про неконтрольовану емісію або різке падіння курсу гривні. Цього немає в намірах голови НБУ і цього немає в намірах у жодного з нас", - наголосив він.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2634
З нами з: 26.06.11
Подякував: 41 раз.
Подякували: 1058 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 18:21

Ну что, гривнепатриоты, дождались отката? Аж целых 4 копейки откатили. :mrgreen: Вот так и пойдем дальше в горы: на 25-30 копеек вверх за день, в конце торгов на 4-5 откат, и на следующий день снова по этой же кальке... Если летом так курс пошел расти, то осенью точно остановки уже не будет. Аттаракцион невиданной щедрости образца второй половины 2019 года никто повторять не будет - ресурсов таких просто нет физически! Тут хоть бы за 35 до конца года не выскочить...
yuri_m
 
Повідомлень: 814
З нами з: 25.11.08
Подякував: 65 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 18:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

да. побольше устрашающих картинок, побольше загона, побольше экспрессии. :lol: В самом начале роста :mrgreen:
Без эффекта неожиданности аналогичного по силе роста не может быть. А нас только ленивый не говорит про 30. Многие уже просто закупились, у многих вообще нет денег на покупку валюты.
пс. Гривны нет, если что, на всякий случай :) .
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2329
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1065 раз.
Подякували: 934 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 18:51

  yuri_m написав:Ну что, гривнепатриоты, дождались отката? Аж целых 4 копейки откатили. :mrgreen: Вот так и пойдем дальше в горы: на 25-30 копеек вверх за день, в конце торгов на 4-5 откат, и на следующий день снова по этой же кальке... Если летом так курс пошел расти, то осенью точно остановки уже не будет. Аттаракцион невиданной щедрости образца второй половины 2019 года никто повторять не будет - ресурсов таких просто нет физически! Тут хоть бы за 35 до конца года не выскочить...


это хорошо если завтра опять 30 копеек!!! :D
сегодня прикупил - завтра уже прибыль будет!
как никак кредитку гасить 25 чмсла!
чем выше курс - тем больше будет профит!
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4135
З нами з: 21.04.11
Подякував: 601 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 18:54

  Alex2007 написав:да. побольше устрашающих картинок, побольше загона, побольше экспрессии. :lol: В самом начале роста :mrgreen:
Без эффекта неожиданности аналогичного по силе роста не может быть. Многие уже просто закупились, у многих вообще нет денег на покупку валюты.
пс. Гривны нет, если что, на всякий случай :) .


сумно...бл

у 73% населення немає ні гривні , ні валюти

забудьте про єпоху бідності, настає єпоха тотального зубожіння
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 6065
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2562 раз.
Подякували: 1774 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 18:55

  Moneta написав:Нічого страшного у просіданні гривні на 10% я не бачу - Гетманцев
ПОНЕДІЛОК, 20 ЛИПНЯ 2020, 17:35

Поступова девальвація гривні на 10% разом з іншими підтримувальними заходами створить стимули для економіки, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Якщо говорити про курс гривні, то на думку багатьох експертів, вона переоцінена в межах 10%.
Кто-нибудь объясните Гетьманцеву, что гривна с начала года уже девальвировала на 15%, кто не верит, считайте сами: 27,6/23,9...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 2314
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 18:57

  yuri_m написав:Ну что, гривнепатриоты, дождались отката? Аж целых 4 копейки откатили. :mrgreen: Вот так и пойдем дальше в горы: на 25-30 копеек вверх за день, в конце торгов на 4-5 откат, и на следующий день снова по этой же кальке... Если летом так курс пошел расти, то осенью точно остановки уже не будет. Аттаракцион невиданной щедрости образца второй половины 2019 года никто повторять не будет - ресурсов таких просто нет физически! Тут хоть бы за 35 до конца года не выскочить...


Ми гривнепатріоти, уже давно в доларі :)
vovamuha007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 105
З нами з: 10.03.20
Подякував: 189 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 19:03

  asti написав:Кто-нибудь объясните Гетьманцеву, что гривна с начала года уже девальвировала на 15%, кто не верит, считайте сами: 27,6/23,9...


А в годовом исчислении, а к H1 2018? Толково придумано - взять в знаменатель самый высокий курс гривны за последние 4 года, и от него считать размер девальвации...

Нет - вы можете, конечно. Но в таком случае придется потрудиться привести сильные аргументы в пользу того, что курс <24 имел под собой экономическую базу, а не являлся инструментом фиксации прибыли для инсайдеров НБУ...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6732
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1159 раз.
Подякували: 2640 раз.
 
Профіль
4
5
3
  #<1 ... 5996599759985999
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yuri_m, zРадио і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 705, 706, 707
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7061 1595402
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лип, 2020 11:22
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1947, 1948, 1949
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19482 2404505
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 17:27
Кучинелли
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
496 105346
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 17:23
Кучинелли

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2007)
20.07.2020 19:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.