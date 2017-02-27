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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5998599960006001>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 149
Різких коливань курсу валют не очікую
30%
44
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
11%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
41%
61
Ніяких змін не очікую
19%
28
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 19:25

  Alex2007 написав:
  sergey_sryvkin написав:В нас 80% населення взагалі грошей не мають, то на решту рахуйте вже не 2 а 10к. А це вже більше фонду.


Зображення

Зображення
Интересны вот те 43.49% со второго скрина - то гривнепатриоты? или просто не собираются менять, так как и так уже давно "в зеленом танке" :)



тут все зависит от того сколько у людей на руках гривны, если до 10к, то для чего менять? у нас любой опрос не имеет смысла(за исключением нашей ветки)...остановили на Крещатике прохожего-"будете покупать валюту?"-50% ответила Ніт
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 19:26

  zРадио написав:Нет - вы можете, конечно. Но в таком случае придется потрудиться привести сильные аргументы в пользу того, что курс <24 имел под собой экономическую базу, а не являлся инструментом фиксации прибыли для инсайдеров НБУ...

Может ты вытащишь голову из трусов и увидишь, что курс сейчас далеко не < 24.
И вчера такой не был, и месяц назад не был
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 19:27

  zРадио написав:
  asti написав:Кто-нибудь объясните Гетьманцеву, что гривна с начала года уже девальвировала на 15%, кто не верит, считайте сами: 27,6/23,9...

А в годовом исчислении, а к H1 2018? Толково придумано - взять в знаменатель самый высокий курс гривны за последние 4 года, и от него считать размер девальвации...

Нет - вы можете, конечно. Но в таком случае придется потрудиться привести сильные аргументы в пользу того, что курс <24 имел под собой экономическую базу, а не являлся инструментом фиксации прибыли для инсайдеров НБУ...
Я взял курс на начало года, и от него считал. Статистике по барабану, обоснован был курс тогда или нет, так же как ей неважно обоснован ли он сейчас, есть сухие факты (цифры) 23,90 и 27,60. Если взять минимум в течение года (23), то девальвация будет уже не 15, а 19 процентов, это уже почти два Гетьманцева получается//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 19:27

меня устроит курс 28 до конца июля - заканчиваю ремонт в доме. как раз началась фаза закупок в комнаты мебели.
товар пока у всех не переоценивался. поэтому спокойствие господа. :P

страница форума - 6000. к удаче. :D
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 20 лип, 2020 19:51, всього редагувалось 4 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 19:28

Национальный банк Украины (НБУ) продолжит политику снижения учетной ставки.

Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко заявил во время своего представления.

"Сегодня наши с вами усилия должны сосредоточиться на поддержке украинской экономики. На достижение этой цели должны работать инструменты и монетарной, и пруденционной политики Национального банка. Мы как Национальный банк должны вместе создать необходимые условия для развития кредитования реального сектора экономики", – заявил Шевченко.

По словам главы НБУ, сегодня одним из драйверов роста кредитного портфеля является потребительское кредитования, которое "для банков достаточно легкий инструмент, но не создает позитивного эффекта для экономики и населения".

"НБУ должен помочь сбалансировать портфели банков. С одной стороны необходимо усилить работу по снижению доли проблемных кредитов в банковской системе и улучшению качества кредитных портфелей банков. С другой стороны – ограничить использование долгосрочных ценных бумаг, которые банки покупают, используя свободную ликвидность, вместо кредитования предприятий", – сказал Шевченко.

"В то же время НБУ должен продолжить политику снижения учетной ставки, которая в итоге приведет к удешевлению кредитов для конечного потребителя, для конечного бенефициара – потребителя банков", – добавил глава НБУ.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 19:43

  vovamuha007 написав:
  yuri_m написав:Ну что, гривнепатриоты, дождались отката? Аж целых 4 копейки откатили. :mrgreen: Вот так и пойдем дальше в горы: на 25-30 копеек вверх за день, в конце торгов на 4-5 откат, и на следующий день снова по этой же кальке... Если летом так курс пошел расти, то осенью точно остановки уже не будет. Аттаракцион невиданной щедрости образца второй половины 2019 года никто повторять не будет - ресурсов таких просто нет физически! Тут хоть бы за 35 до конца года не выскочить...


Ми гривнепатріоти, уже давно в доларі :)


Багато нагусарили? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 19:44

  asti написав:Я взял курс на начало года, и от него считал. Статистике по барабану, обоснован был курс тогда или нет, так же как ей неважно обоснован ли он сейчас, есть сухие факты (цифры) 23,90 и 27,60. Если взять минимум в течение года (23), то девальвация будет уже не 15, а 19 процентов, это уже почти два Гетьманцева получается//)


Ну вы ведь своим комментарием контр-аргументируете позиции Гетьманцева, так? Соответственно, если гривна якобы потеряла 15%, значит ей уже итак хватит - на это намек?

Напомню, что на сегодня гривна по-прежнему дороже (27,6), чем, например, в августе 2018-го (27,7). По-вашему, на то существуют экономические предпосылки? Хоть одну тогда назовите.

Потому что для меня это выглядит очень странно. Рост ВВП на 3,5% сменило его падение на 8,2% (факт 2018-го и прогноз на 2020-й, соответственно). Валютные переводы из-за рубежа рухнули на 25%, промышленное производство и экспорт потеряли 8%, дефицит сведенного бюджета >10%...

Продолжать, или понятно, что к чему?
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 19:48

Курс складывается из многих факторов. Если вы мне объясните что изменилось в экономике страны за месяц что курс вырос на гривну я наверное вас даже уважать стану сильно/) Как по мне всё что сейчас происходит это только ожидания...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 20:06

  asti написав:Курс складывается из многих факторов. Если вы мне объясните что изменилось в экономике страны за месяц что курс вырос на гривну я наверное вас даже уважать стану сильно/) Как по мне всё что сейчас происходит это только ожидания...


Могу! Закончились все источники неорганического наполнения бюджета - выдоены на дивиденды Нефтегаз, Приватбанк, Энергоатом, Укрэнерго, Укрспирт и остальные более мелкие госкомпании, а также сам НБУ.

Соответственно, бюджетный дефицит порядка 30 млрд грн в месяц нечем будет финансировать уже в августе-сентябре, если ничего не предпринять.

Рост курс доллара даже без прямой эмиссии в бюджет (которой, вероятнее всего, не будет) дает прирост органики не только от налоговых доходов с экспорта, но и всех остальных, включая внутреннее производство и импорт.

Благо с инфляцией 2% в годовом исчислении можно себе это позволить без ценовых шоков. Дальше все в руках НБУ - не будет страдать фигней с нецелевой раздачей рефинанса, повторения 2008-го и 2014-го можно будет избежать, проводя девальвацию в мягкой и управляемой форме...
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 20:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

О, підоспіла новина для "любителів" баби Лєри

Монетарна політика центробанку під керівництвом Якова Смолія та Валерії Гонтаревої показала свою ефективність. Про це заявив новий глава Національного банку Кирило Шевченко на прес-брифінгу.
"Монетарна політика НБУ довела свою дієвість. Тому ми всі з вами бачимо низький рівень інфляції. Ми всі з вами бачимо, як швидко заспокоївся валютний ринок. Це все складові, в тому числі, монетарної політики НБУ", - сказав він.
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