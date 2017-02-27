тут все зависит от того сколько у людей на руках гривны, если до 10к, то для чего менять? у нас любой опрос не имеет смысла(за исключением нашей ветки)...остановили на Крещатике прохожего-"будете покупать валюту?"-50% ответила Ніт
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 лип, 2020 19:25
тут все зависит от того сколько у людей на руках гривны, если до 10к, то для чего менять? у нас любой опрос не имеет смысла(за исключением нашей ветки)...остановили на Крещатике прохожего-"будете покупать валюту?"-50% ответила Ніт
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 20 лип, 2020 19:26
Может ты вытащишь голову из трусов и увидишь, что курс сейчас далеко не < 24.
И вчера такой не был, и месяц назад не был
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 20 лип, 2020 19:27
Я взял курс на начало года, и от него считал. Статистике по барабану, обоснован был курс тогда или нет, так же как ей неважно обоснован ли он сейчас, есть сухие факты (цифры) 23,90 и 27,60. Если взять минимум в течение года (23), то девальвация будет уже не 15, а 19 процентов, это уже почти два Гетьманцева получается//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 20 лип, 2020 19:27
меня устроит курс 28 до конца июля - заканчиваю ремонт в доме. как раз началась фаза закупок в комнаты мебели.
товар пока у всех не переоценивался. поэтому спокойствие господа.
страница форума - 6000. к удаче.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 20 лип, 2020 19:51, всього редагувалось 4 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 20 лип, 2020 19:28
Додано: Пон 20 лип, 2020 19:43
Багато нагусарили?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 20 лип, 2020 19:44
Ну вы ведь своим комментарием контр-аргументируете позиции Гетьманцева, так? Соответственно, если гривна якобы потеряла 15%, значит ей уже итак хватит - на это намек?
Напомню, что на сегодня гривна по-прежнему дороже (27,6), чем, например, в августе 2018-го (27,7). По-вашему, на то существуют экономические предпосылки? Хоть одну тогда назовите.
Потому что для меня это выглядит очень странно. Рост ВВП на 3,5% сменило его падение на 8,2% (факт 2018-го и прогноз на 2020-й, соответственно). Валютные переводы из-за рубежа рухнули на 25%, промышленное производство и экспорт потеряли 8%, дефицит сведенного бюджета >10%...
Продолжать, или понятно, что к чему?
Додано: Пон 20 лип, 2020 19:48
Курс складывается из многих факторов. Если вы мне объясните что изменилось в экономике страны за месяц что курс вырос на гривну я наверное вас даже уважать стану сильно/) Как по мне всё что сейчас происходит это только ожидания...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 20 лип, 2020 20:06
Могу! Закончились все источники неорганического наполнения бюджета - выдоены на дивиденды Нефтегаз, Приватбанк, Энергоатом, Укрэнерго, Укрспирт и остальные более мелкие госкомпании, а также сам НБУ.
Соответственно, бюджетный дефицит порядка 30 млрд грн в месяц нечем будет финансировать уже в августе-сентябре, если ничего не предпринять.
Рост курс доллара даже без прямой эмиссии в бюджет (которой, вероятнее всего, не будет) дает прирост органики не только от налоговых доходов с экспорта, но и всех остальных, включая внутреннее производство и импорт.
Благо с инфляцией 2% в годовом исчислении можно себе это позволить без ценовых шоков. Дальше все в руках НБУ - не будет страдать фигней с нецелевой раздачей рефинанса, повторения 2008-го и 2014-го можно будет избежать, проводя девальвацию в мягкой и управляемой форме...
Додано: Пон 20 лип, 2020 20:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
О, підоспіла новина для "любителів" баби Лєри
Монетарна політика центробанку під керівництвом Якова Смолія та Валерії Гонтаревої показала свою ефективність. Про це заявив новий глава Національного банку Кирило Шевченко на прес-брифінгу.
"Монетарна політика НБУ довела свою дієвість. Тому ми всі з вами бачимо низький рівень інфляції. Ми всі з вами бачимо, як швидко заспокоївся валютний ринок. Це все складові, в тому числі, монетарної політики НБУ", - сказав він.
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