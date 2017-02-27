Национальный банк Украины (НБУ) продолжит политику снижения учетной ставки.



Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко заявил во время своего представления.



"Сегодня наши с вами усилия должны сосредоточиться на поддержке украинской экономики. На достижение этой цели должны работать инструменты и монетарной, и пруденционной политики Национального банка. Мы как Национальный банк должны вместе создать необходимые условия для развития кредитования реального сектора экономики", – заявил Шевченко.



По словам главы НБУ, сегодня одним из драйверов роста кредитного портфеля является потребительское кредитования, которое "для банков достаточно легкий инструмент, но не создает позитивного эффекта для экономики и населения".



"НБУ должен помочь сбалансировать портфели банков. С одной стороны необходимо усилить работу по снижению доли проблемных кредитов в банковской системе и улучшению качества кредитных портфелей банков. С другой стороны – ограничить использование долгосрочных ценных бумаг, которые банки покупают, используя свободную ликвидность, вместо кредитования предприятий", – сказал Шевченко.



"В то же время НБУ должен продолжить политику снижения учетной ставки, которая в итоге приведет к удешевлению кредитов для конечного потребителя, для конечного бенефициара – потребителя банков", – добавил глава НБУ.