yuri_m написав:Ну что, гривнепатриоты, дождались отката? Аж целых 4 копейки откатили. Вот так и пойдем дальше в горы: на 25-30 копеек вверх за день, в конце торгов на 4-5 откат, и на следующий день снова по этой же кальке... Если летом так курс пошел расти, то осенью точно остановки уже не будет. Аттаракцион невиданной щедрости образца второй половины 2019 года никто повторять не будет - ресурсов таких просто нет физически! Тут хоть бы за 35 до конца года не выскочить...
Аа-ааааа-аааааааааа.... - то я так зіваю від скучного росту курсу Постукаєте, коли буде 31 А так, то навіть, не струшуйте даремно повітря
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
asti написав:Курс складывается из многих факторов. Если вы мне объясните что изменилось в экономике страны за месяц что курс вырос на гривну я наверное вас даже уважать стану сильно/) Как по мне всё что сейчас происходит это только ожидания...
я уже сейчас вижу по своим участкам - урожай будет на ахти, в целом, в этом году по сравнению с предыдущими. Это как один из факторов. Это если упустить спад в промышленности, спад экспорт - импорт, что не даёт нужного количества налогов. Спад деловой активности внутри страны, что уменьшает хождение денег, ну и ещё часть других фактов
холява написав:Добрый вечер. Здоровья всем. Долярчик , мне Вас очень жаль , но пройти эти мучения , с колебаниями , просто задрачивают . Я это прошёл но с долларами .
До 31 - я спокійний, як удав! А якщо буде більше - треба буде тоді записуватись до Вас на "консультації"
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
prodigy написав:тут все зависит от того сколько у людей на руках гривны, если до 10к, то для чего менять?
Всі мої колеги-ФОПи подали заяви на допомогу в ЦЗ по "тимчасовому безробіттю під час гострої фази карантину"! От і сильно вони розженуться купувати доляр? І то в більшості - впала торгівля! (я ще тримаюсь - тфу, тфу, тфу - хоч продуктами НЕ торгую! ) Дивно, що в будівельника впало - правда, лише на 3%. А це ж в нього - ЖРАЧКА!!!!!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
asti написав:Курс складывается из многих факторов. Если вы мне объясните что изменилось в экономике страны за месяц что курс вырос на гривну я наверное вас даже уважать стану сильно/) Как по мне всё что сейчас происходит это только ожидания...
Изменяется в монетарной базе: +21,2% за год (1 июня 2019 - 1 июня 2020) при инфляции 2,4% - пружина сжимается
asti написав:Курс складывается из многих факторов. Если вы мне объясните что изменилось в экономике страны за месяц что курс вырос на гривну я наверное вас даже уважать стану сильно/) Как по мне всё что сейчас происходит это только ожидания...
Изменяется в монетарной базе: +21,2% за год (1 июня 2019 - 1 июня 2020) при инфляции 2,4% - пружина сжимается
yuri_m написав:Ну что, гривнепатриоты, дождались отката? Аж целых 4 копейки откатили. Вот так и пойдем дальше в горы: на 25-30 копеек вверх за день, в конце торгов на 4-5 откат, и на следующий день снова по этой же кальке... Если летом так курс пошел расти, то осенью точно остановки уже не будет. Аттаракцион невиданной щедрости образца второй половины 2019 года никто повторять не будет - ресурсов таких просто нет физически! Тут хоть бы за 35 до конца года не выскочить...